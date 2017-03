15 марта 2017 г. Эд Роджерс | The Washington Post Слушание комитета по разведке не удовлетворит демократов "В понедельник начнутся слушания, на которых комитет Палаты представителей по разведке начнет расследовать обвинения о вмешательстве России в выборы 2016 года, - напоминает Эд Роджерс в The Washington Post. - Демократы, в том числе члены Палаты представителей Джин Хаймс (Коннектикут) и Джеки Спейер (Калифорния), предсказуемо пригрозили, что "встанут и уйдут" со слушаний, если республиканцы будут препятствовать "легитимным линиям расследования". Но, по их определению, расследование будет "легитимным" только при условии увековечения недомолвок, провозглашения беспочвенных обвинений и поддержки раскрытия утечек либеральной прессе. В противном случае демократы заявят об укрывательстве, не представив никаких реальных фактов или достоверных свидетельств правонарушений. Какая разница, что республиканцы в Конгрессе, многие СМИ и даже администрация Обамы уже какое-то время делают все, что в их совместных силах, чтобы полностью расследовать заявления о российском вмешательстве в выборы. Демократы просто, по-видимому, не могут смириться с тем, что свидетельства не указывают на преступления и даже не намекают на то, что кто-то делал не то, что должен был. (...) Причина в том, что президент Трамп обошел их, и они не могут это принять. У них визгливые лидеры и никаких настоящих планов, так что они просто хнычут и твердят о фальшивых правонарушениях, просто отпугивая избирателей". Источник: The Washington Post