15 марта 2018 г. Нико Хайнс | The Daily Beast Отреагировав на российский террор, Британия упустила шанс нанести Путину болезненный удар "Великобритания, с учетом ее размера, имеет уникальный контроль над некоторыми из критически важных активов России", - пишет The Daily Beast. "От таунхаусов в Мэйфере до крупнейших лондонских футбольных клубов, рублевое цунами наводнило страну в желании обратиться респектабельными западными активами стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов. Если бы премьер-министр Тереза Мэй на самом деле хотела нанести удар клептократической империи Владимира Путина в ответ на применение печально известного советского нервно-паралитического вещества в британском городе, она бы пошла по денежному следу", - считает автор статьи Нико Хайнс. Британия выслала "23 российских шпиона, работавших под дипломатическим прикрытием", и ввела частичный бойкот ЧМ-2018. Мэй также дала понять, что она поддержит британскую версию американского "Закона Магнитского", подвергающего санкциям ряд лиц, обвиненных в коррупции. Впрочем, премьер-министр пояснила, что Британия примет меры против российских активов только в случае наличия "доказательств, что они могут быть использованы с целью поставить под угрозу жизнь или собственность граждан или жителей Великобритании". Роман Борисович, антикоррупционный активист и ярый критик Путина, заявил, что Мэй упустила возможность показать, что Британия настроена серьезно. "К сожалению, это полностью предсказуемо и абсолютно неэффективно, - сказал он The Daily Beast. - Это придаст храбрости российской элите: они решат, что теперь Англия принадлежит им". Лидер оппозиции Алексей Навальный сказал в интервью ABC News, что он хотел бы увидеть экономические санкции и заморозку активов трех человек: Алишера Усманова, которому принадлежит миноритарный пакет акций футбольного клуба "Арсенал", Романа Абрамовича, непосредственного владельца ФК "Челси", и первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова, который, по утверждениям Навального, является владельцем пентхауса в центре Лондона стоимостью а 18 млн долларов. По словам владельца хедж-фонда Hermitage Capital и известного противника Путина Билла Браудера, Британия имела все возможности ввести реальные меры против высокопоставленных российских союзников Путина. "Тот факт, что все они приезжают в Великобританию, посылают своих детей в британские школы, владеют домами, покрытыми белым алебастром, на Белгрейв-сквер, означает, что у нас есть огромное влияние с учетом "Закона Магнитского", - сказал Браудер The Daily Beast. "Необходимо выявить членов путинского режима - официальных, то есть государственных чиновников, которые владеют собственностью через своих родственников, или олигархов, которые финансово связаны с путинским режимом, - и заморозить их активы", - предлагает он. "Если Мэй побоится преследовать аморальных россиян, заполонивших Британию миллионами, Путин продолжит считать, что ему сойдет с рук убийство", - заключает автор. Источник: The Daily Beast