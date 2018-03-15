Предостережение эксперта после новой российской провокации: бундесвер должен "вдвое увеличить свою материальную базу"

По мнению Альберта Штахеля, руководителя швейцарского Института стратегических исследований, покушение на Сергея Скрипаля было "хладнокровной демонстрацией власти России", которой Запад мало что может противопоставить, передает немецкое издание Focus. "Российская армия и спецслужбы достигли новой силы, которой они не обладали со времен своего упадка после холодной войны", - заявил эксперт в разговоре с изданием.

Штахель предостерегает европейские страны, являющиеся членами НАТО, от недооценки новой мощи России. "В то время как Владимиру Путину удалось масштабно модернизировать армию, большинство европейских стран-участниц НАТО значительно отстают", - полагает Штахель. Особенно это касается Германии, в том числе ввиду того, что бундесвер возьмет на себя руководство Силами быстрого реагирования НАТО в Восточной Европе. "Бундесвер должен срочно модернизировать и увеличить вдвое свою материальную базу, чтобы снова стать боеспособным для неядерных операций", - отметил Штахель. Федеральному правительству Германии, по мнению эксперта, также следует поработать и над численностью войск, которая сейчас составляет примерно 180 тыс. солдат, передает издание.

Касательно темы покушения на Сергея Скрипаля автор публикации приводит также мнение Штефана Майстера, эксперта по России из Германского общества внешней политики. По мнению Майстера, НАТО вряд ли вмешается в конфликт между Россией и Великобританией: "Во-первых, повод для такого слишком мал. (...) К тому же, Лондон не будет ставить на карту развитые экономические отношения с Россией".

"Путин скорее заинтересован в том, чтобы отменить санкции ЕС после украинского кризиса, чем в том, чтобы идти на риск новых санкций", - отметил эксперт.

"Я сомневаюсь, что Путин вообще что-то знал о покушении", - говорит Майстер об атаке на Скрипаля.

По мнению эксперта, эскалация российско-британского спора в целом ограничится взаимной высылкой дипломатов. "Так обе стороны смогут сохранить свое лицо перед остальными и избежать обострения конфликта", - заключает Майстер.