"Зло нужно показывать": выйдя из тюрьмы, россиянин снова выступает против Путина

"То, что Владимир Путин не понимает шуток, когда речь идет о его власти, почувствовали уже многие оппозиционеры, - пишет на страницах немецкого издания Focus Армин Фурер. - Ильдар Дадин был приговорен в декабре 2015 года к трем годам лишения свободы. Его "преступление": Дадин несколько раз участвовал в демонстрациях против президента. Для властей это оказалось неприемлемым, потому что они хотят зажать рот по возможности всем критикам".

"Тем не менее, я вышел на улицу, потому что я не при каких условиях не хотел подчиняться государству, которое не соблюдает законы", - сказал Дадин в разговоре с изданием.

В деле Дадина судья ссылалась на введенную в 2014 году статью 212.1 УК РФ, которая нацелена именно на критиков режима. Согласно данной статье, за неоднократное нарушение порядка проведения собраний, митингов, шествий и пикетирования грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. "Что является "нарушением порядка", определяет единолично и самовольно только государство", - отмечает Фурер.

Судебный процесс был для Дадина фарсом с предрешенным приговором: Дадину нужно было закрыть рот, отправив его в колонию. "Судья была марионеткой правительства", - заявил Дадин. Критик Путина убежден, что на его примере правительство хотело дать урок остальным. "Оно хотело показать простому человеку, что все это может коснуться каждого. Сигнал был однозначным. Критики режима должны ждать безжалостных наказаний. Гражданскому обществу нужно указать на его границы", - заявил Дадин.

Дадин не сомневается в том, кто является виновным в его судьбе: Владимир Путин. "Я уверен, что такой произвол не мог произойти без приказа сверху. Меня наказали за то, что я сказал неудобную правду об убийствах украинцев и сирийцев, что я рассказал правду о всех преступлениях, которые совершает моя страна за границей", - сказал активист.

Предстоящие президентские выборы, по мнению Дадина, не имеют ничего общего со свободными демократическими выборами: "Это спектакль на полностью расчищенном поле".

Обращаясь к немецким политикам, прежде всего к федеральному канцлеру Ангеле Меркель, Дадин заявил: "У меня нет требований. Только одна просьба - нужно всегда помнить об истории и извлекать из нее урок: с диктатором нельзя любезничать. Это всегда заканчивается плохо, даже если это очень прибыльно и выгодно. Игра со злом никогда не заканчивается ничем хорошим".

Совместно с журналисткой немецкой телерадиокомпании ARD Биргит Фирних Ильдар Дадин написал книгу "Крик молчания". Страха, что после публикации книги ему грозит новая опасность, у Дадина нет. "Зло нужно показывать. Правда - это единственное средство против него", - сказал активист.