15 марта 2018 г. Дэвид Бонд | Financial Times Все больше стран учится кибертактике у России "Когда официальные лица Великобритании и США обвинили российских военных хакеров в атаке вируса-вымогателя NotPetya, произошедшей летом прошлого года, они подтвердили давние подозрения западных правительств: Россия наращивает свой враждебный киберпотенциал", - пишет журналист Financial Times Дэвид Бонд, напоминая, что эти заявления прозвучали в феврале текущего года. В том же месяце, 16 февраля, спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем организациям обвинения в "информационной войне" против Америки. "Деятельность "Агентства интернет-исследований" - петербургской компании, обвиняемой в производстве фейковых новостей и создании подложных аккаунтов в американских социальных медиа с целью привлечь политическую аудиторию в интернете, возможно, не являлась кибератакой в строгом смысле слова. Однако она вписывается в более широкую картину онлайн-войны, которую российский президент Владимир Путин ведет, чтобы нарушить жизнь Запада и его институций", - комментирует Бонд. В декабре прошлого года США и Великобритания совместно заявили, что атака вируса WannaCry в мае была совершена северокорейским режимом, отмечает автор. Теперь один бывший руководитель разведки США упоминает об Индии и Пакистане как о странах, где возникает угроза международного распространения этих вооружений. "Скоро другие страны начнут копировать то, что делают русские", - заявил источник. Журналист сообщает: "В свежем докладе разведки США, с которым ознакомилась FT, описаны киберугрозы, нависшие над западными странами". Авторы доклада назвали киберугрозы "новой нормой". "В документе критикуются Россия и Северная Корея, но также сделан упор на Иране и Китае в связи с тем, что они "чувствительны к международным политическим событиям", и это может повлиять на интенсивность злокозненной деятельности", - говорится в статье. Журналист указывает, что частным компаниям следует опасаться кибератак никак не меньше, чем странам. Вдобавок следует учесть: "США и их союзники ведут бой с противниками, которые, возможно, вооружены киберинструментами, ранее похищенными у американских разведслужб - АНБ и ЦРУ". Эксперты считают, что WannaCry и NotPetya разработаны на основе американских инструментов кибершпионажа EternalBlue и DoublePulsar, которые в начале 2017 года были распространены группировкой хакеров Shadow Brokers. Джордж Курц (фирма кибербезопасности Crowdstrike) заметил: "Многие методы (хакеров. - Прим. ред.), которые мы наблюдаем, родились из атак отдельных государств". Источник: Financial Times