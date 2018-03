15 марта 2018 г. Патрик Винтур | The Guardian Какой эффект возымеют британские санкции против России? Тереза Мэй приняла против России меры взвешенные и целенаправленные, но едва ли они усилят давление на Москву, сказали аналитики в беседе с журналистом The Guardian Патриком Винтуром. Замдиректора Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джонатан Эйал отметил, что ожидал более жесткой реакции. "Возможно, есть момент наблюдения за тем, можно ли спасти что-либо в отношениях. Просто разнести все в пух и прах, чтобы удовлетворить медийную шумиху, - не самый разумный способ иметь дело с Россией", - сказал он. Заместитель генерального директора RUSI Малькольм Чалмерс заявил: "Ни одна из мер сама по себе никак не повлияет на состояние российской экономики". Эксперт по России Матье Булег из аналитического центра Chatham House не сомневается: "Кремль поймет, что это очень мягкий ответ. Путина он едва ли встревожит". Высылка 23 из 58 аккредитованных российских дипломатов численно менее масштабна, чем в 1971 году, но с тех пор и посольство России в Лондоне стало меньше. Выдворение 40% сотрудников посольства за неделю - это очень значительно, отмечает корреспондент. Что касается более пристального контроля за физическими лицами, то, по словам Чалмерса, это "скрытое признание того, что разведслужбы были сосредоточены на борьбе с терроризмом, а не на угрозах со стороны государств, в частности России". Делая заявление, Мэй остереглась обращаться с особыми требованиями к другим мировым лидерам. "Мы могли не спрашивать, потому что отказ зачастую оскорбителен", - отметил Эйал. Он указал на Францию и Германию, которые жаждут диалога с Россией. "Другим государствам может быть значительно тяжелее принять те конкретные меры, что приняла Великобритания, в частности оборвать дипломатические связи", - сказал Чалмерс. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон не стал отменять визит в Москву. По мнению Эйала, "настоящей лакмусовой бумажкой станет поддержание существующих санкций ЕС". Чиновники признают, что на практике поддержка будет зависеть во многом от того, убедит ли Великобритания партнеров в вине России. По словам Чалмерса, невзирая на заявления России об уничтожении всего химоружия, давно есть подозрения, что часть она утаила. "Напротив, нет сообщений о том, что иные страны, входившие в состав Советского Союза, сохранили запасы химических вооружений. Все они подписали конвенцию о химоружии", - сказал аналитик. "Последствия этого изощренного нападения и вероятность быть пойманным были настолько велики, а объект покушения настолько незначителен, что невозможно представить, чтобы кто-то в Москве предпринял эту операцию, не обладая полномочиями и рискуя навлечь на себя гнев Путина", - подчеркнул Эйал. Источник: The Guardian