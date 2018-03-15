Марина Литвиненко: Путин убил моего мужа - Запад должен, наконец, его остановить

"Его смерть была медленной, жестокой, бесчеловечной", - пишет на страницах Huffington Post Deutschland Марина Литвиненко о смерти своего мужа Александра Литвиненко, отравленного в 2006 году российскими агентами с помощью радиоактивного полония.

"Британские следователи проделали отличную работу. Однако потом политика, очевидно, не захотела неприятностей с Путиным. (...) Мне пришлось самой подать жалобу на британское государство, чтобы дело дошло до суда. Судья постановил: Кремль несет ответственность за смерть моего мужа. Вероятно, Путин сам одобрил преступление. Несмотря на такое судебное решение, шаги, которые действительно бы нанесли ущерб Путину и его системе, не были предприняты. Я считаю это фатальной ошибкой", - заявляет вдова Литвиненко.

"Только эта сдержанность может объяснить то, что путинский министр иностранных дел Сергей Лавров сейчас снова позволяет себе искажать факты - как в отношении смерти моего мужа, так и в отношении последнего покушения. То, как здесь врут, как меняют местами роли жертв и преступников, возмутительно", - отмечает Литвиненко.

"Я убеждена: то, что Путину фактически спустили с рук убийство моего мужа, стало буквально побуждением к следующим бесцеремонным, откровенно демонстративным нарушениям закона вплоть до убийств", - заявляет Литвиненко.

"По крайней мере сейчас политики и журналисты должны сделать то, что они должны были сделать еще после убийства моего мужа: они должны изменить свои взгляды, - продолжает Литвиненко. - Я обращаюсь к ним: прекратите закрывать глаза и приукрашивать проблемы с Путиным. Не повторяйте сейчас ошибку, которую совершил Запад после убийства моего мужа. (...) Европа, весь Запад должны держаться вместе. И главная роль здесь принадлежит именно Германии. Только вместе мы можем защититься от опасности агрессивной путинской политики".

"Правда такова: убийства подходят к этой системе. Она основывается на Советском Союзе и КГБ - а для них убийства в принципе были инструментом политики. Убийства сеют страх. Они являются предупредительным сигналом для противников режима и потенциальных перебежчиков", - уверена Литвиненко.

"Лейтмотив: Путин настолько силен, что может делать все что хочет. И демонстрирует это Западу. Как раз перед выборами Путину помогут подобные игры мускулами", - говорится в публикации.

"Я обращаюсь к политикам на Западе: проведите красную линию. Не смотрите сквозь пальцы на эти убийства. (...) Тот, кто защищает этот режим, как поступают некоторые западные политики и журналисты, в частности и в Германии, делает себя сопричастным к его преступлениям", - призывает Литвиненко.