Нет, RT нельзя запрещать вещание в ответ на отравление Скрипаля - вот почему

"Когда Тереза Мэй установила Владимиру Путину крайний срок, до которого он должен был объяснить, как нервно-паралитический агент, разработанный российскими военными, оказался распыленным на улицах Солсбери, у нее, должно быть, было подозрение, что никакого объяснения не последует", - пишет Independent.

"Это поставило премьер-министра в щекотливую - хотя и вряд ли неожиданную - ситуацию. Дав понять, что правительство считает "весьма вероятным" то, что российское государство несет ответственность за покушение на убийство, она была вынуждена определиться, как наилучшим способом подкрепить свои сильные заявления решительными действиями", - отмечает автор статьи Уилл Гор.

Высылка 23 российских дипломатов почти точно вызовет ответный удар. Кроме того, как представляется, будут приняты адресные санкции против российских государственных чиновников, говорится в статье.

Один из альтернативных вариантов, которые пока рассматриваются, более любопытен - запрет на вещание телеканала RT, пишет автор.

"Тем не менее, хотя мало кто усомнится в том, что RT, в большей или меньшей степени, является орудием Кремля, запрет его вещания в Великобритании был бы ошибкой", - полагает Гор.

Чтобы запретить RT в Великобритании, контролирующий орган, Управление по коммуникациям (Ofcom), должен установить, что RT не соответствует критериям для сохранения лицензии на вещание. Это не так просто, как кажется, и позволит - справедливо или нет - Москве поднять вопрос о независимости самого Ofcom, поскольку будет считаться, что он действовал под политическим давлением, рассуждает автор.

"Это, в свою очередь, вписывается в более широкий парадокс, согласно которому закрытие пропагандистской сети только поддержит одну из любимых линий московской пропаганды: что Запад ведет разговоры о демократии и свободе СМИ, но его слова не соответствуют действиям", - говорится в статье.