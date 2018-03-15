Казалось бы, права ЛГБТ не важны для Путина, но, если приглядеться, они играют центральную роль для выборов в России

Хотя, на первый взгляд, проблемы ЛГБТ не стоят на повестке дня кого-либо из кандидатов в президенты РФ, если присмотреться, их отношение к правам ЛГБТ остается центральным для стабильности российского правительства, пишет в статье, опубликованной в The Independent, Дмитрий Савелов, занимающий на сайте change.org должность директора по делам России.

В качестве доказательства автор упоминает об агитационном видеоролике с призывами участвовать в выборах: "Зрителям показывают альтернативную реальность, где новоизбранное правительство открыто поддерживает права ЛГБТ и разрешает чернокожим служить в своих силах. Цель видеоролика - припугнуть избирателей, которые сомневаются, стоит ли голосовать за текущую политическую конфигурацию, и могут поддержать кандидатов с более либеральными установками".

"Ксения Собчак - единственный в России оппозиционный кандидат, открыто поддержавший права ЛГБТ, назвала видеоролик гомофобским", - отмечает автор. И продолжает: "Реальность подобной пропаганды действительно ужасна".

"Любая пропаганда далеко не исчерпывается одними лишь словами и имеет очень мрачную сторону. А при попытке России сдержать ЛГБТ-сообщество, по-видимому, все возможные средства годятся для достижения цели. Как доказали события прошлого года в Чечне, массовые похищения, пытки и даже убийства гомосексуальных мужчин и женщин - тоже вариант для некоторых людей", - пишет Савелов.

"Если россиянам так легко испугаться политиков, которые хотят, чтобы общество толерантно относилось ко всем меньшинствам, то следующие шесть лет нового президентского срока не принесут особых надежд. Это будет вновь суровое испытание на силу и сплоченность для ЛГБТ-сообщества в России и за ее пределами", - заключает автор.