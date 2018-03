15 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Убедит ли Великобритания партнеров в вине России? Отравление Скрипаля, судя по уликам, имеет российский след и вписывается в тактику ведения Кремлем гибридной войны против Запада, пишут СМИ. Реакция на "дело Скрипаля" станет экзаменом для ЕС и США. "Надлежащим ответом Путину стал бы отпор его затеям на всех фронтах: в Сирии, где ООН сочла Россию соучастницей военных преступлений; на Украине, где силы при поддержке России продолжают стремиться к военному преимуществу; в киберпространстве", - пишет The Washington Post. Тереза Мэй приняла против России меры взвешенные и целенаправленные, но едва ли они усилят давление на Москву, сказали аналитики в беседе с журналистом The Guardian, комментируя реакцию Лондона на отравление двойного агента на территории Великобритании. Эксперты из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) ожидали более жесткой реакции. "Возможно, есть момент наблюдения за тем, можно ли спасти что-либо в отношениях. Просто разнести все в пух и прах, чтобы удовлетворить медийную шумиху, - не самый разумный способ иметь дело с Россией", - сказал Джонатан Эйал. Эксперт по России Матье Булег из аналитического центра Chatham House не сомневается: "Кремль поймет, что это очень мягкий ответ. Путина он едва ли встревожит". Высылка 23 из 58 аккредитованных российских дипломатов численно менее масштабна, чем в 1971 году, отмечает корреспондент. Что касается более пристального контроля за физическими лицами, то, по словам Малькольма Чалмерса из RUSI, это "скрытое признание того, что разведслужбы были сосредоточены на борьбе с терроризмом". "Другим государствам может быть значительно тяжелее принять те конкретные меры, что приняла Великобритания, в частности оборвать дипломатические связи", - сказал Чалмерс. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон не стал отменять визит в Москву. На практике поддержка будет зависеть во многом от того, убедит ли Великобритания партнеров в вине России. По словам Чалмерса, давно есть подозрения, что Россия утаила от уничтожения часть химического оружия, при этом "нет сообщений о том, что иные страны, входившие в состав Советского Союза, сохранили запасы химических вооружений". "Последствия нынешнего изощренного нападения и вероятность быть пойманным были настолько велики, а объект покушения настолько незначителен, что невозможно представить, чтобы кто-то в Москве предпринял эту операцию, не обладая полномочиями и рискуя навлечь на себя гнев Путина", - подчеркнул Эйал. Отвечая на атаку с использованием редкого яда нервно-паралитического действия, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала указание выслать из страны российских дипломатов. Однако этого недостаточно - необходима максимально широкая международная реакция, уверен Андреас Рюш, журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung. Либо покушение на бывшего офицера российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь в Англии было совершено по поручению самого российского государства, либо Россия потеряла контроль над своим секретным арсеналом. "Последнее кажется маловероятным в стране, чья структура управления с верхушки до отдаленных провинций нашпигована бывшими сотрудниками спецслужб", - полагает автор. "Россия должна внести свой вклад в расследование преступления или почувствовать соразмерное наказание за него", - говорится далее. В одиночку Великобритания слишком слаба. ЕС должен осознать, что в данном случае речь идет о покушении на общеевропейские интересы. Конечно, в этом вопросе нужно выслушать и Россию, рассуждает автор, однако пока из Москвы звучит мало конструктивного. МИД РФ пытается представить разразившийся скандал "цирковым шоу". "Всякий раз, когда подозрение падает на кремлевский режим, Москва возмущенно кричит и выстраивает теорию коварного иностранного заговора. С разъяснениями регулярно не ладится", - констатирует автор. Россия сама виновата в том, что на Западе все сильнее укрепляется образ "гангстерского режима". "В случае со Скрипалем кукловодам, вероятнее, было важнее дать другим наглядный урок и направить всем прошлым и будущим перебежчикам ясное предупреждение", - заключает Рюш. "Применение российского нервно-паралитического вещества оружейного уровня при нападении на территории Британии демонстрирует, что западным правительствам не удается удержать режим Владимира Путина от все более дерзких актов агрессии", - пишет The Washington Post в редакционной статье. Меры в отношении России, которые Лондон ввел после покушения на отца и дочь Скрипаль, мощнее, чем действия Лондона после убийства Александра Литвиненко, говорится в статье. И все же необходимо, чтобы эти санкции были поддержаны правительствами других западных стран, начиная с США. "Надлежащим ответом Путину на международном уровне стал бы отпор его затеям на всех фронтах: в Сирии, где ООН сочла Россию соучастницей военных преступлений; на Украине, где силы при поддержке России продолжают стремиться к военному преимуществу; в киберпространстве, где остаются вездесущими российские хакеры и боты. В отсутствие таких действий амбиции и дерзость Путина будут только возрастать", - пишет издание. "Вчера Франция помешала попыткам Терезы Мэй обеспечить консенсус относительно карательных действий в адрес России, обвинив Мэй в том, что она наказывает российский режим преждевременно", - сообщают журналисты The Times. Вскоре после того, как британский премьер объявила о высылке 23 дипломатов и приостановлении двусторонних переговоров с Москвой, пресс-секретарь Макрона сказал: "Только когда появятся доказательства, придет время для принятия решений". По его словам, отравление Скрипаля и его дочери было "серьезным ударом" по стратегическому союзнику, однако Франция подождет улик, указывающих на российскую вовлеченность. Корреспонденты напоминают, что Мэй распорядилась о крупнейшей высылке дипломатов с 1985 года, а Москва заявила, что нервно-паралитический агент "Новичок", которым были отравлены Срипаль и его дочь, изготовила сама Великобритания. "Вчера вечером появились признаки, что французское правительство меняет позицию. Франсуа Делаттр, постоянный представитель Франции в ООН, высказался примирительно", - говорится в статье. "Внезапное возвращение этих варварских вооружений с таким смертоносным действием, которое можно наблюдать при их неоднократном использовании в Сирии и на Ближнем Востоке, а также в Азии и теперь в Европе, нельзя терпеть. Мы полностью доверяем британскому расследованию", - сказал Делаттр. Великобритания готовится к обострению отношений с Россией, сообщает The Independent. Уже есть планы на следующий раунд санкций, если Москва продолжит "жестокие и агрессивные действия", передает журналист Ким Сенгупта. "Сотрудники органов безопасности считают, что покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было приказано совершить на "самом высоком уровне" в Кремле. Воинственная позиция администрации Владимира Путина по этому вопросу означает, что напряженность, скорее всего, продолжит нарастать", - говорится в статье. Есть основания полагать, что в Британии готов "список Б" с именами других дипломатов, которых вышлют, если Москва "непропорционально" отреагирует на меры, объявленные Терезой Мэй, пишет The Independent. "В отношении физических лиц могут быть начаты расследования, которые чреваты обвинениями в финансовых преступлениях. Будут рассмотрены новые законы для противодействия шпионажу. Вопрос о запуске Британией кибератак против России не стоит, но будут усилены существующие меры по борьбе с фейковыми новостями и пропагандой", - информирует Сенгупта. "Великобритания имеет уникальный контроль над некоторыми из критически важных активов России", - обращает внимание The Daily Beast. "От таунхаусов в Мэйфере до крупнейших лондонских футбольных клубов, рублевое цунами наводнило страну в желании обратиться респектабельными западными активами стоимостью в миллиарды фунтов стерлингов. Если премьер-министр Тереза Мэй на самом деле хотела бы нанести удар клептократической империи Владимира Путина в ответ на применение советского нервно-паралитического вещества в британском городе, она бы пошла по денежному следу", - считает автор статьи Нико Хайнс. Британия выслала "23 российских шпиона, работавших под дипломатическим прикрытием", и ввела частичный бойкот ЧМ-2018. Мэй также дала понять, что она поддержит британскую версию американского "Закона Магнитского", но пояснила, что Британия примет меры против российских активов только в случае наличия "доказательств, что они могут быть использованы с целью поставить под угрозу жизнь или собственность граждан или жителей Великобритании". Роман Борисович, антикоррупционный активист и ярый критик Путина, заявил, что Мэй упустила возможность показать, что Британия настроена серьезно. "К сожалению, это полностью предсказуемо и абсолютно неэффективно, - сказал он The Daily Beast. - Это придаст храбрости российской элите: они решат, что теперь Англия принадлежит им". Лидер оппозиции Алексей Навальный сказал в интервью ABC News, что он хотел бы увидеть экономические санкции и заморозку активов трех человек: Алишера Усманова, которому принадлежит миноритарный пакет акций футбольного клуба "Арсенал", Романа Абрамовича, непосредственного владельца ФК "Челси", и первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова, который, по утверждениям Навального, является владельцем пентхауса в центре Лондона стоимостью а 18 млн долларов. "Если Мэй побоится преследовать аморальных россиян, заполонивших Британию миллионами, Путин продолжит считать, что ему сойдет с рук убийство", - заключает автор. Британский премьер выбрала жесткие формулировки, говоря в среду вечером о России, пишут авторы комментария в немецкой Die Welt. Ее правительство намерено ответить решительными мерами на предполагаемое отравление нервно-паралитическим веществом бывшего двойного агента, совершенное на территории Великобритании. "Как поступит Европа с российской властью, которая продолжает как ни в чем не бывало и с нарастающей активностью нарушать международные правила и растаптывать западные ценности?" - задаются вопросом журналисты. "Это и аннексия Крыма, противоречащая международному праву, и война на востоке Украины, и действия Москвы, направленные против оппозиции, гражданского общества и СМИ внутри страны. Это и сети, которыми президент Путин с возрастающим рвением оплетает Европу и особенно балканские страны", - говорится в статье. "Совершенное, возможно, с согласия официальной российской власти или даже при ее непосредственном участии отравление Сергея Скрипаля и его дочери на территории Евросоюза вынуждает европейцев искать ответ на непростой вопрос, как следует действовать в свете нарастающей агрессивности России", - пишут авторы. "Отравление Скрипаля, в котором, согласно существующим доказательствам, прослеживается российских след, вписывается в тактику ведения гибридной войны" Москвы по дестабилизации Запада, отмечают журналисты, призывая Брюссель не ограничиваться уверениями в солидарности с Лондоном. "Москва истолкует это как очередное доказательство не только типичной для Европы нерешительности, но и отсутствия единства позиции в отношении большого соседа на востоке, давно распознавшего эту слабость и использующего ее в своих играх на мировой арене. Болезненным примером для ЕС стала поддержка Путиным режима Асада в Сирии", - пишет Die Welt. Многие страны ЕС не демонстрируют готовности пойти на дальнейшее ужесточение санкций в отношении России: это Венгрия, Чехия, Италия, указал изданию Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен из Фонда имени Фридриха Наумана. В Польше, где британцы руководят натовскими силами на ее восточных границах, и в странах Балтии наблюдается готовность жестко ответить России, в других странах официальные реакции на "дело Скрипаля" выглядят сдержанно, передают авторы. Венгерские СМИ подхватили версию Москвы о ее непричастности к отравлению Скрипаля и предрекают "новую холодную войну". "Похоже, в российско-британских отношениях к этому все и идет, - признают авторы материала. - Российское правительство заявило в среду вечером о возмездии в ответ на британские санкции, назвав заявленные Лондоном меры "беспрецедентно грубой провокацией". 