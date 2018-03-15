Нечистая игра российских наемников в Сирии

Крупный военный инцидент с противостоянием российских наемников и американских спецназовцев по-новому освещает роль российских полувоенных формирований. Следует запомнить два имени: загадочная компания ЧВК Вагнера и приближенный Путина Евгений Пригожин, говорится в статье Альянса ведущих европейских газет LENA (Leading European Newspaper Alliance), опубликованной французской Le Figaro.

Статья Бодуэна Лооса первоначально вышла в бельгийской газете Le Soir.

Кровавое событие, произошедшее на востоке Сирии в ночь с 7 на 8 февраля, пролило свет на невыясненную до сей поры роль российских наемников в конфликте, разрывающем Сирию. Гибель множества российских граждан в результате американских ударов является, по сути, банальным эпизодом. Особенно когда становится известно, что человек, который в России руководит компанией, отправившей этих наемников, владеет также главным предприятием по дестабилизации в социальных сетях и ему предъявлено обвинение о вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Происшествие в Хушаме выдвинуло на первый план роль российских наемников в Сирии. Кто они, чем они занимаются? Активисты из группы Conflict Intelligence Team в Москве и другие выявили частную военную компанию, которая вербует, обучает и использует наемников для их отправки на Украину, конечно, на стороне пророссийских сил, - или в Сирию. Кодовое название этой компании - ЧВК Вагнера. Существует она нелегально, в России вообще запрещено частное наемничество, пишет автор.

Во всех статьях про ЧВК Вагнера всплывает имя Дмитрия Уткина, бывшего старшего офицера ГРУ. По данным онлайн-издания Fontanka.ru, много освещавшего "досье о наемниках", Уткин готовит своих людей в лагере ЧВК в Молькино, неподалеку от Краснодара, по примеру того, что делают спецназовцы ГРУ. В 2016 году Уткин сфотографировался в Москве рядом с президентом Владимиром Путиным, который вручил ему военную медаль, говорится в статье.

По данным Fontanka.ru, ЧВК Вагнера отправляла людей в Сирию начиная с осени 2015 года - всего до 2,5 тыс. человек, в зависимости от периодов.

Зачем необходимо прибегать к услугам наемников? Прежде всего, это позволяет отрицать всякую причастность к событиям, где задействованы пехотинцы, к тому же это позволяет избегать недовольства общественного мнения из-за потерь солдат. Наемника как бы не существует. А значит, если он погибнет, это как бы не считается, указывает журналист.

Кто скрывается за ЧВК Вагнера? Кто финансирует эту тайную полувоенную компанию? Российские независимые СМИ с уверенностью отмечают одно имя: Евгений Пригожин. Предприниматель из Санкт-Петербурга, который оказался приближенным... Владимира Путина. Пригожин играет ключевую роль. В 2016 году он также основал другую компанию - Euro Polis, которая заполучила доходный контракт: режим Дамаска уступил ей 25% прибыли от разработки нефтяных полей, охраняемых российскими наемниками, говорится в статье.

Более того, продолжает автор, Евгений Пригожин фигурирует среди тринадцати россиян, обвиненных в прошлом месяце в США прокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Этот человек действительно стоял во главе "фабрики троллей", а именно компании в Санкт-Петербурге, которая рассылает сотни тысяч сообщений в соцсетях в ходе операций по созданию помех во всем мире против определенных политических деятелей, считающихся антироссийскими (так было с Хиллари Клинтон два года назад).

Таким образом, цикл завершился: Путин прибегает к услугам Пригожина с целью дестабилизации западных демократий и отправки "частных солдат" делать грязную работу в Сирии (после Украины, не забудем!). Вышеупомянутый Пригожин получает значительное денежное вознаграждение: государственные контракты для своих компаний в сфере ресторанного бизнеса, а в Сирии - участие в нефтяных доходах (указанные выше 25%, предоставленных Euro Polis), считает Лоос.

Вернемся к боям под Хушамом, где остается большой вопрос: почему сирийский режим и/или наемники атаковали цель, если они знали, что она находится под покровительством американских спецназовцев? Жадность ЧВК Вагнера/ Пригожина не могла превалировать над безумными рисками боевых действий. Далее, был ли Путин в курсе дела? По мнению некоторых экспертов, люди ЧВК Вагнера не могли принять решение о такой операции без его согласия. Если российский президент захотел прощупать американскую решимость оставаться на сирийской земле, то ответ сухопутных войск США, по крайней мере, может считаться вполне ясным, пишет автор статьи.

По информации, обнаруженной российскими и американскими журналистами, наемники, используемые ЧВК Вагнера, должны подписать документ с указанием их обязательств, составленный в обход российского законодательства. Так, кандидаты должны заявить, что они не наемники и не задействованы в военных конфликтах, пообещать соблюдать законы стран проживания. Они также должны свидетельствовать о том, что действуют они исключительно по собственной воле и из личных убеждений. Еще наемник обязуется не иметь никаких аккаунтов в социальных сетях, при выполнении задания не делать никаких фотографий и видеороликов. Паспорта передаются компании. Обязательство хранить молчание о профессиональной деятельности действует в течение десяти лет. Уровень зарплат за присутствие на поле боя за границей колеблется от 1350 до 3600 евро, в зависимости от звания, говорится в статье.