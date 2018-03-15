Что будет, если после выборов в России мы помиримся с Путиным?

Пока Владимир Путин готовится к переизбранию на пост президента России 18 марта, преподаватель Парижского института политических исследований, член научного совета Фонда политических инноваций Лоранс Дазиано в дискуссионной рубрике Le Figaro раскрывает основные положения того, как можно восстановить дипломатические и торговые отношения между россиянами и европейцами.

Россия исторически, со времен Петра Великого, отличалась страхом перед окружением - вечный парадокс со стороны самой большой страны мира, "империи-континента", простирающейся от Европы до Восточной Азии. Вкупе с травмой из-за краха СССР и переводом ее странами Запада в низшую категорию простой региональной державы - одного этого уже достаточно для понимания стратегии Владимира Путина, полагает автор статьи.

После почти десятилетнего недоверия, теперь достигшего "верхов", сопровождаемого новой гонкой вооружений, латентной кибервойной, смертоносными потрясениями на Ближнем Востоке и на Украине, отныне настало время поразмыслить над тем, как выйти из этого кризиса сверху, пишет Дазиано. Предварительным условием подобного дипломатического подхода стало бы восстановление доверия путем возвращения России в G7, то есть возрождение G8. Далее мирный план сверху осуществляется посредством пяти основных мер, считает эксперт.

Прежде всего, необходимо в глобальном плане урегулировать украинское досье, что включает в себя три вопроса: мирное соглашение с Украиной посредством "финляндизации" страны, то есть ее нейтрализации между Европой и Россией, что в конечном счете окажется украинской неоднородностью между бывшими европейскими католическими землями Австро-Венгерской империи и русскоязычными регионами; разоружение всех вооруженных группировок; уступка Крыма России с гарантией нейтрального статуса для полуострова, за исключением порта Севастополь, и признание особых прав для украинских граждан, не желающих становиться российскими гражданами, предлагает Дазиано.

Далее, разрешение сирийского кризиса под эгидой контактной группы, включающей США, Евросоюз, Россию, Иран, Саудовскую Аравию и Турцию, продолжает эксперт. Речь идет о предложении мирного плана по примеру Дейтонских соглашений в Боснии и Герцеговине.

Третий аспект мирного плана на высшем уровне должен включать в себя новый этап ядерного разоружения с заключением договора СНВ-IV, с тем чтобы дополнить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III, подписанный между Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым 8 апреля 2010 года, говорится в статье.

Два последних аспекта касаются экономики и энергетики. Россия, экономика которой еще сильно зависима от углеводородов, нуждается в развитии. Надо принять это к сведению и предложить Москве долгосрочную перспективу. Можно заключить между ЕС и Россией соглашение о свободной торговле с целью активизации товарообмена, поскольку Европа представляет собой главный рынок сбыта для российского экспорта (55% от общего количества). Наконец, ЕС может предложить создать "Энергетический союз", наделенный совместным советом и обеспечивающий надежное европейское газоснабжение (на Россию приходится более трети импорта газа в Европе), а также крупномасштабные проекты, наподобие "Северного потока-2", крайне важного для немецкой экономики, или по разработке и эксплуатации сжиженного природного газа на Крайнем Севере, наподобие "Ямала-СПН", размышляет Дазиано.