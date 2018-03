15 марта 2018 г. Джулиет Мэкер | The New York Times Сможет ли американский закон способствовать наказанию русских за допинговую схему? "В последние месяцы США наказали следующих людей за предполагаемые нарушения прав человека и коррупцию", - пишет спортивный обозреватель The New York Times Джулиет Мэкер. "Бывший президент Гамбии, который руководил отрядами террористов и ликвидаторов. Чеченский лидер, причастный к пыткам, похищениям и убийствам. Пакистанец, находящийся в центре сети по торговле человеческими органами", - перечисляет она. "А бывший российский министр спорта, вовлеченный в систематическую допинговую систему на государственном уровне, запятнавшую несколько Олимпиад и других международных соревнований?" - задается вопросом автор. "Что ж, к упомянутому последним человеку это не относится - по крайней мере, пока", - пишет она. "Антидопинговое агентство США рассматривает возможность ввести правительственные санкции против российских чиновников, причастных к допинговой программе при поддержке государства, которая превратила Игры в Сочи 2014 года в профанацию", - говорится в статье. Во вторник глава агентства Трэвис Тайгерт посетил симпозиум при поддержке Хельсинкской комиссии США, чтобы рассмотреть вопрос о том, можно ли применить к этим россиянам Глобальный акт Магнитского, говорится в статье. "То, что произошло в Сочи, было худшим случаем коррупции, когда-либо замеченным в спорте, так почему же этот закон не может быть применен здесь?" - спросил Тайгерт. По его словам, американские спортсмены требуют, чтобы антидопинговое агентство нашло способы лучше защищать чистых атлетов в будущем, чтобы позорный провал с российским допингом больше не повторился. Среди тех, кто может попасть под санкции, находятся Мутко, Юрий Нагорных, бывший заместитель министра спорта, Ирина Родионова, бывший заместитель директора Центра спортивной подготовки, и другие, упомянутые в письменных показаниях Григория Родченкова, говорится в статье. "Достигает ли подобная коррупция в спорте уровня, соответствующего этому закону? Уильям Ф. Браудер так считает", - отмечает издание. "Есть один важный вопрос, - допинговый скандал на Играх в Сочи привел к тому, что, как я полагаю, было убийствами", - сказал Браудер, упомянув двух чиновников российского антидопингового агентства, умерших один за другим с промежутком в две недели в 2016 году. Источник: The New York Times