Сможет ли американский закон способствовать наказанию русских за допинговую схему?

"В последние месяцы США наказали следующих людей за предполагаемые нарушения прав человека и коррупцию", - пишет спортивный обозреватель The New York Times Джулиет Мэкер.

"Бывший президент Гамбии, который руководил отрядами террористов и ликвидаторов. Чеченский лидер, причастный к пыткам, похищениям и убийствам. Пакистанец, находящийся в центре сети по торговле человеческими органами", - перечисляет она.

"А бывший российский министр спорта, вовлеченный в систематическую допинговую систему на государственном уровне, запятнавшую несколько Олимпиад и других международных соревнований?" - задается вопросом автор.

"Что ж, к упомянутому последним человеку это не относится - по крайней мере, пока", - пишет она.

"Антидопинговое агентство США рассматривает возможность ввести правительственные санкции против российских чиновников, причастных к допинговой программе при поддержке государства, которая превратила Игры в Сочи 2014 года в профанацию", - говорится в статье. Во вторник глава агентства Трэвис Тайгерт посетил симпозиум при поддержке Хельсинкской комиссии США, чтобы рассмотреть вопрос о том, можно ли применить к этим россиянам Глобальный акт Магнитского, говорится в статье.

"То, что произошло в Сочи, было худшим случаем коррупции, когда-либо замеченным в спорте, так почему же этот закон не может быть применен здесь?" - спросил Тайгерт.

По его словам, американские спортсмены требуют, чтобы антидопинговое агентство нашло способы лучше защищать чистых атлетов в будущем, чтобы позорный провал с российским допингом больше не повторился.

Среди тех, кто может попасть под санкции, находятся Мутко, Юрий Нагорных, бывший заместитель министра спорта, Ирина Родионова, бывший заместитель директора Центра спортивной подготовки, и другие, упомянутые в письменных показаниях Григория Родченкова, говорится в статье.

"Достигает ли подобная коррупция в спорте уровня, соответствующего этому закону? Уильям Ф. Браудер так считает", - отмечает издание.

"Есть один важный вопрос, - допинговый скандал на Играх в Сочи привел к тому, что, как я полагаю, было убийствами", - сказал Браудер, упомянув двух чиновников российского антидопингового агентства, умерших один за другим с промежутком в две недели в 2016 году.