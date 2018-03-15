Критик Путина, найденный мертвым, подготовил убежище, опасаясь за свою жизнь, сообщил телохранитель

Корреспонденты The Telegraph рассказывают, что 68-летний противник Путина Николай Глушков, близкий соратник покойного олигарха Бориса Березовского, найденный мертвым в начале этой недели, так боялся за свою жизнь, что подготовил для себя убежище, по словам бывшего телохранителя.

"Расследование обстоятельств его смерти ведет антитеррористическое подразделение полиции. Сообщается, что он мог быть задушен", - говорится в статье.

"Бывший телохранитель, работавший на Березовского, сказал, что, по его сведениям, Глушков очень волновался по поводу своей безопасности и боялся, что российское государство возьмет его на мушку, - передают журналисты. - Этот телохранитель сказал, что Глушков - бывший директор российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" - составил план побега на случай, если его жизни будет угрожать смертельная опасность, в том числе подготовил убежище".

"Этот французский сотрудник службы безопасности, более десяти лет руководивший командой телохранителей, охранявших Березовского, сказал, что встречался с Глушковым несколько раз после его бегства в Великобританию в 2006 году, - говорится в статье. - Он также утверждает, что у смерти Глушкова есть "все признаки заказного убийства, оплаченного российским государством".

В разговоре с The Telegraph телохранитель, пожелавший быть названным только инициалами (RG), сказал: "Борис помог ему найти место, чтобы оправиться после российской тюрьмы, а затем нас попросили подготовиться к тому, что ему могло понадобиться убежище. Когда нам сообщили, что ситуация стала несколько напряженной, мы получили распоряжение подготовить убежище для Глушкова. Борис открыто говорил, что непосредственно от Путина получено распоряжение устранить его и его друзей".