15 марта 2018 г. Роланд Олифант | Daily Telegraph Отношения между Британией и Россией стали опаснее, чем во времена холодной войны, предостерегает доверенное лицо Путина Доверенное лицо Владимира Путина Евгений Примаков назвал чушью заявления Британии о том, что Россия замешана в покушении на Сергея Скрипаля. В беседе с журналистом The Telegraph Роландом Олифантом он также предупредил, что российско-британские отношения может оказаться трудно восстановить. "Британскому правительству должно быть известно, что мы ответим. У меня нет представления, как это будет решено, это пока решается. Но ответ будет", - так Примаков прокомментировал британские санкции. Примаков считает, что нападение на Скрипаля совершили американские или британские спецслужбы, пытающиеся дискредитировать выборы президента в России. "Честно говоря, мы в Москве в шоке. Вся эта история кажется безумием. Никто у нас не верит, что это была атака России", - сказал он. "Мы абсолютно, на сто процентов уверены, что все это направлено против наших выборов. По моему личному мнению, я абсолютно уверен, что Сергея Скрипаля отравили британские или американские спецслужбы", - добавил Примаков. "Замысел состоит в том, чтобы наши выборы выглядели нелегитимными, - сказал собеседник The Telegraph. - Для России это безумие - совершить такое за неделю до президентских выборов. Но, когда мы пытаемся объяснить нашу позицию, нам говорят: "Россия - империя зла, и вы так поступаете сознательно, потому что вы так поступаете". В Уайтхолле вряд ли обратят внимание на замечания Примакова, комментирует автор статьи. Чиновники давно разочарованы явно ложными опровержениями России по другим вопросам, среди которых убийство Литвиненко и аннексия Крыма в 2014 году. Тогда президент России заявлял, что российские солдаты были местными добровольцами. Примаков, который является советником спикера Госдумы по международным вопросам, рассказал, что в политических кругах царит атмосфера недоверия к Британии, а дело Скрипаля воспринимают как скоординированное нападение со стороны враждебного Запада. "Никакое доверие не подрывается, потому что нет доверия, которое можно было бы подорвать. Мы сейчас очень глубоко увязли в ситуации, которая, на мой взгляд, намного хуже холодной войны", - заявил Примаков. "Во время холодной войны у нас были своего рода правила, хотя и неофициальные. Мы в определенной степени превратили идеологическую конфронтацию в ритуал, - отметил он. - Теперь того идеологического конфликта у нас нет. Но у нас нет и никаких, вообще никаких, ноль, правил поведения в отношениях между сверхдержавами". Насчет перспективы жестких мер против диаспоры состоятельных россиян в Лондоне Примаков отметил: "В том, что я скажу, много сарказма и иронии, но есть и изрядная доля истины: если Британия вышвырнет богатых русских, она сделает за российское правительство немало его работы". По его словам, советник Путина приезжал в Лондон, чтобы попытаться убедить русскую диаспору вернуть свое богатство в Россию. "Теперь у него будет еще один аргумент, чтобы убедить их побыстрее вернуться в Москву", - сказал Примаков. Он предупредил, что давно натянутые отношения между Россией и Британией может быть трудно восстановить после нынешнего кризиса. "Думаю, сейчас очень важно сделать шаг назад и немного успокоиться. Нужно прекратить во всем обвинять друг друга. Мы должны сделать паузу и перезапустить диалог. И нам теперь нужно вновь начать этот диалог, возможно, даже не с помощью официальных дипломатических каналов, а с помощью дипломатии второго порядка: ученых, журналистов или вроде того. Это полный тупик. Я не вижу другого выхода". "Дипломатия второго порядка", как пишет The Telegraph, предполагает неофициальные дискуссии между учеными, журналистами и отставными чиновниками. Такая мера зачастую ассоциируется со странами, которые де-факто находятся в состоянии войны. К ней активно прибегают Индия и Пакистан, чтобы поддерживать диалог по конфликту в Кашмире. "Я бы сказал, что это слишком серьезное сравнение. Но функционально это что-то близкое", - прокомментировал Примаков. Источник: Daily Telegraph