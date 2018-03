15 марта 2018 г. Сэм Коутс, Фрэнсис Эллиотт, Чарльз Бремнер, Том Кингтон, Дебора Хэйнес, Том Парфитт | The Times Франция перечит Терезе Мэй по поводу наказания России "Вчера Франция помешала попыткам Терезы Мэй обеспечить консенсус относительно карательных действий в адрес России, обвинив Мэй в том, что она наказывает российский режим преждевременно", - сообщают журналисты The Times. "Пресс-секретарь президента Макрона высмеял решение Мэй принять меры против Москвы после отравлений в Солсбери, назвав их "политикой, основанной на фантазиях". Вскоре после того, как британский премьер объявила о высылке 23 дипломатов и приостановлении двусторонних переговоров, Бенжамен Гриво сказал на пресс-конференции в Париже: "Только когда появятся доказательства, придет время для принятия решений". Он сказал, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было "серьезным ударом" по стратегическому союзнику, однако Франция подождет улик, указывающих на российскую вовлеченность, прежде чем занять определенную позицию по этому вопросу", - передают журналисты. Корреспонденты напоминают, что Мэй распорядилась о крупнейшей высылке дипломатов с 1985 года, а Москва заявила, что нервно-паралитический агент "Новичок", которым были отравлены Срипаль и его дочь, изготовила сама Великобритания. "Вчера вечером появились признаки, что французское правительство меняет позицию. Франсуа Делаттр, постоянный представитель Франции в ООН, высказался примирительно", - говорится в статье. "Внезапное возвращение этих варварских вооружений с таким смертоносным действием, которое можно наблюдать при их неоднократном использовании в Сирии и на Ближнем Востоке, а также в Азии и теперь в Европе, нельзя терпеть. Мы полностью доверяем британскому расследованию", - сказал Делаттр. "Позже Елисейский дворец попытался замять ссору, хотя и показал, что не готов еще принять, что ответственна за указанное нападение Россия", - передают журналисты. Источник в Елисейском дворце сказал: "Солидарность Франции с Великобританией безоговорочна. Во вторник президент Макрон осудил неприемлемую атаку и заверил премьер-министра Мэй в полной солидарности Франции. Эти два лидера переговорят сегодня утром. С начала недели Великобритания оповестила своих союзников, и в частности Францию, как велика вероятность того, ответственность за нападение несет Россия", - указывают авторы. Источник: The Times