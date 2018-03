15 марта 2018 г. Дженни Расселл | The Times Держите грязные русские деньги подальше от наших школ "Если мы еще не боимся, то уже должны. Отравление на государственном уровне, запугивание нас иностранной державой, угрозы ответных мер в случае, если мы отреагируем: все это внезапно перекочевало со страниц шпионских романов и из зарубежных новостей в нашу новую реальность", - пишет колумнист The Times Дженни Расселл. Тереза Мэй сейчас должна пройти по тонкой грани. "Она должна найти меры, которые были бы болезненны для Путина и его дружков, сократив их возможности нападения на нас, но при этом не спровоцировать атаку, которая нанесла бы нам еще больший ущерб", - рассуждает она. "Высылка российских дипломатов и твердые намерения Мэй отследить и заморозить активы олигархов, про которых известно, что они виновны в нарушении прав человека, - это только начало", - говорится в статье. "Но мы можем сделать больше, - уверена журналистка. - Если мы хотим получить рычаги давления на ближний круг Путина, мы должны всерьез подумать о том, чтобы затронуть один элемент, который богатые русские больше всего ценят в Британии: образование, манеры и социальные связи, которые предлагают ее частные школы". "С 2006 по 2016 годы число российских детей, посещающих эти школы, возросло в три раза, примерно до 2,3 тыс. человек. Теперь они представляют третий по численности контингент иностранных студентов, после Китая и Гонконга", - говорится в статье. "Сейчас существует целая индустрия, занимающаяся тем, чтобы отправить Игоря и Катю в лучшие британские школы: Итон, Уайкомб-Эбби, Веллингтон. Центры образовательного консалтинга в Москве берут с родителей до 10 тыс. фунтов за помощь. Британские агентства, такие как Bonas MacFarlane и Holland ParkTuition, предлагают российским семьям репетиторов на местах за 30-60 тыс. фунтов в год, или за 500 фунтов в час", - сообщает автор. Предполагается, что знакомство с западными ценностями благотворно влияет на учеников, но это имеет свои ограничения, пишет журналистка. "Одна бывшая ученица рассказывала, что один невероятно богатый русский мальчик в ее школе совершенно открыто говорил, что его отец - член русской мафии, а как-то заявил, что это относится ко всем богатым москвичам: дескать, его отец только больше преуспел, чем другие", - передает Расселл. "Те, кто работал в системе частных школ, рассказывали мне, что некоторые родители рассматривают плату за обучение как отличную дополнительную возможность для отмывания денег, являясь в школу с чемоданами наличных", - утверждает журналистка. Мэй следует аннулировать учебные визы для членов семей всех россиян, находящихся в черном списке правительства, предлагает она. "Мы не пустим их в класс" - не звучит по-черчиллевски героически, но в этой новой войне мягкая сила настолько же реальна и ценна, как и любая другая, которую мы можем применить. Нам следует этим воспользоваться", - заключает журналистка. Источник: The Times