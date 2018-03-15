Европа сдает экзамен по отношениям с Россией

После отравления двойного агента в Солсбери ЕС должен решить, поддерживает ли он Терезу Мэй в ее позиции по России. Однако в Европе наблюдается серьезный раскол - Путин выиграет при любом развитии ситуации, считают авторы комментария в немецкой Die Welt.

"Британский премьер-министр выбрала жесткие формулировки, говоря в среду вечером в нижней палате парламента о России. Правительство страны намерено ответить решительными мерами на предполагаемое отравление нервно-паралитическим веществом бывшего двойного агента, совершенное на территории Великобритании. Объявлено о высылке 23 российских дипломатов, шла речь о замораживании российской собственности и прекращении дипломатических контактов на высшем уровне", - передает издание.

"Как намерена поступить Европа с российской властью, которая продолжает как ни в чем не бывало и с нарастающей активностью нарушать международные правила и растаптывать западные ценности?" - задаются вопросом журналисты.

"Это и аннексия Крыма, противоречащая международному праву, и война на востоке Украины, и действия Москвы, направленные против оппозиции, гражданского общества и СМИ внутри страны. Это и сети, которыми президент Путин с возрастающим рвением оплетает Европу и особенно балканские страны", - говорится в статье.

"Совершенное, возможно, с согласия официальной российской власти или даже при ее непосредственном участии отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на территории Евросоюза вынуждает европейцев искать ответ на непростой вопрос, как следует действовать в свете нарастающей агрессивности России. Ответ должен прозвучать уже на следующей неделе. Глава Европейского совета Дональд Туск сделал отношения с Россией одной из тем следующего саммита", - передает издание.

Два года назад в ответ на действия Путина на Украине ЕС разработал пять "руководящих принципов" своих отношений с Москвой. Один из них - "укрепление внутренней способности к сопротивлению" на фоне проводимой Россией "гибридной войны".

"Отравление Скрипаля, в котором, согласно существующим доказательствам, прослеживается российских след, вписывается в тактику ведения гибридной войны, при помощи которой Москва уже не первый год дестабилизирует Запад", - отмечают авторы публикации.

"Если Брюссель и впредь будет ограничиваться лишь уверениями в солидарности, адресованными Лондону, Москва истолкует это как очередное доказательство не только типичной для Европы нерешительности, но и отсутствия единства позиции в отношении большого соседа на востоке, давно распознавшего эту слабость и использующего ее в своих играх на мировой арене. Болезненным примером для ЕС стала поддержка Путиным режима Асада в Сирии", - указывает Die Welt.

По мнению авторов материала, "Лондон очень заинтересован, чтобы дело Скрипаля привело к ужесточению европейских антироссийских санкций".

"Для того чтобы произошло ужесточение санкций, Тереза Мэй должна потребовать этого от своих партнеров по ЕС. Этого она пока не сделала. Решающим становится и тот факт, что многие страны ЕС не демонстрируют готовности пойти на этот шаг: это Венгрия, Чехия, Италия, где большинство голосов на недавних выборах получили симпатизирующие России популисты", - сказал изданию Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен, глава московского представительства Фонда имени Фридриха Наумана.

Жесткая реакция британцев, а также осуждение отравления со стороны НАТО и ЕС "лишь подтверждает транслируемый Путиным нарратив, что Россия должна сплотиться против Запада, объединившегося против Москвы", считает эксперт.

О том, насколько серьезный раскол имеет место в Европе, свидетельствуют неоднородные реакции на произошедшее в Восточной и Центральной Европе. "В Польше и странах Балтии наблюдается готовность жестко ответить России, в других странах официальные реакции выглядят сдержанно", - передают авторы.

"Польша готова поддержать Лондон в связи с тем, что британцы руководят натовскими силами на ее восточных границах", - отмечают журналисты. "В других странах региона реакция выглядит более прагматичной - там отклоняют возможность ужесточения экономических санкций". Так, венгерские СМИ подхватили версию Москвы о ее непричастности к отравлению Скрипаля и предрекают "новую холодную войну".

"Похоже, в российско-британских отношениях к этому все и идет, - признают авторы материала. - Российское правительство заявило в среду вечером о возмездии в ответ на британские санкции, назвав заявленные Лондоном меры "беспрецедентно грубой провокацией".