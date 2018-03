15 марта 2018 г. Борис Джонсон | The Washington Post Борис Джонсон: "Британия нуждается в своих союзниках, чтобы они поддержали нас против России" "Наши специалисты идентифицировали оружие, примененное в Солсбери 4 марта, как нервно-паралитическое вещество четвертого поколения, известное как "Новичок", - пишет в статье, опубликованной в The Washington Post, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя покушение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери. "Сегодня только Россия сочетает послужной список политических убийств, спонсировавшихся государством, с публично признанным мотивом для попытки убить Сергея Скрипаля и с запасами веществ "Новичок", - говорится в статье. Джонсон заявляет, что дал российскому правительству 36 часов на то, чтобы оно проинформировало Британию, пропали ли вещества из этих запасов. "С сожалением сообщаю, что крайний срок прошел, а ответ из Кремля не поступил. Британское правительство сделало единственный правдоподобный вывод, что российское государство совершило попытку убийства в британском городе, применив смертоносное нервно-паралитическое вещество, запрещенное Конвенцией о химическом оружии", - пишет министр. "Единая нить, связывающая отравления в Солсбери с аннексией Крыма, кибератаками на Украине, хакерской атакой на парламент Германии и российским вмешательством в зарубежные выборы, - это безрассудное неуважение Кремля к неотъемлемым международным правилам. И самое красноречивое: Россия предприняла колоссальные усилия, чтобы скрыть применение химического оружия режимом Асада в Сирии", - говорится в статье. "В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия имеет особую обязанность - отстаивать правила правильного поведения на международной арене. Когда Кремль делает противоположное и попирает эти правила, он тем самым угрожает самой архитектуре глобальной безопасности", - пишет автор. "Все ответственные страны имеют общую обязанность - принципиально противостоять такому поведению. Контрмеры, о которых объявила премьер-министр, касаются не только нападения в Солсбери. Британия стремится отстоять правила, от которых зависит безопасность каждой страны. Я верю и надеюсь, что наши друзья нас поддержат", - заключает Джонсон. Источник: The Washington Post