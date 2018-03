15 марта 2018 г. Редакция | The Washington Post Великобритания наказывает Путина. Америке следует присоединиться к ее усилиям "Применение российского нервно-паралитического вещества оружейного уровня при нападении на территории Британии демонстрирует, что западным правительствам не удается удержать режим Владимира Путина от все более дерзких актов агрессии", - пишет The Washington Post в редакционной статье. "Путин все время наращивает свои провокации, некоторые из которых беспрецедентны даже по меркам холодной войны, потому что пришел к выводу, что не поплатится за них ничем существенным", - считает издание. По мнению газеты, для того чтобы остановить Путина, необходимы не только действия Лондона, но и "слаженные ответные меры западного альянса". Меры в отношении России, которые Лондон ввел после покушения на отца и дочь Скрипаль, мощнее, чем действия Лондона после убийства Александра Литвиненко, говорится в статье. И все же необходимо, чтобы эти санкции были поддержаны правительствами других западных стран, начиная с США. Газета рекомендует верхушке Конгресса США настоять на практическом применении санкций США, которые Конгресс предписал ввести за предыдущие проступки России. "Надлежащим ответом Путину на международном уровне стал бы отпор его затеям на всех фронтах: в Сирии, где ООН сочла Россию соучастницей военных преступлений; на Украине, где силы при поддержке России продолжают стремиться к военному преимуществу; в киберпространстве, где остаются вездесущими российские хакеры и боты. В отсутствие таких действий амбиции и дерзость Путина будут только возрастать", - заключает издание. Источник: The Washington Post