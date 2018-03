15 марта 2018 г. Джеймс Т. Эредди, Стелла Ифань Се | The Wall Street Journal Ведущий китайский нефтяник впал в немилость, сделка с Россией на 9 млрд долларов в опасности "Е Цзяньмин - поднявшийся из низов нефтяной магнат, связанный с китайской военной разведкой. Еще недавно никому не известный, он заключил сделки с лидерами из Африки, Европы и России на многие миллиарды долларов, получившие благословение президента Си Цзиньпина, - рассказывают Джеймс Т. Эредди и Стелла Ифань Се в The Wall Street Journal. - Сейчас Е находится под следствием в Китае, по данным людей, знакомых с ситуацией, и его частный шанхайский конгломерат CEFC China Energy Co. привлекает необычно пристальное внимание правительства и СМИ". "Проблемы у Е начались с ноябрьского ареста в Нью-Йорке его главного заместителя по обвинению со стороны федеральных властей США в даче взятки с целью обеспечения крупных энергетических контрактов для CEFC и продвижения экономических и стратегических интересов Китая в Африке, - говорится в статье. - По данным лица, знакомого с ситуацией, данное дело обсуждалось руководством Китая, и помощник Си недавно доставил в Вашингтон сообщение, что CEFC в немилости". "В последние недели шанхайские власти надзирают за деятельностью этого производителя и продавца нефти, по данным этих людей. Теперь крупнейшая на данный момент сделка CEFC - покупка акций ПАО "Роснефть" на 9 млрд долларов, которая сделала бы CEFC третьим по количеству акций акционером этого российского государственного нефтепроизводителя - откладывается, по данным китайского агентства, занимающегося рейтингами задолженности, которое сослалось на переговоры с подразделением CEFC", - сообщают авторы. "Ни Е, ни CEFC не предъявлено никаких обвинений, и никто из них не ответил на запрос о комментарии. Китайские власти часто допрашивают деловых людей в рамках расследований, не сообщая об этом общественности, и не обязательно выдвигают обвинения, - говорится в статье. - Ближе к началу этого месяца CEFC заявила, что компания работает в нормальном режиме, и оспорила сообщение китайской прессы, что Е задержан". Источник: The Wall Street Journal