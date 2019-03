15 марта 2019 г. Эми Уилльямс, Лора Пайтел и Хенри Фой | Financial Times Турция рискует спровоцировать гнев США по поводу сделки с Россией о покупке системы ПРО "Турция продолжает работать над противоречивой покупкой российской системы противовоздушной обороны, рискуя спровоцировать ответный удар Вашингтона, который пытается остановить сделку в связи с опасениями по поводу вопросов безопасности", - передает Financial Times. "Как заявили в четверг высокопоставленные представители администрации США, Турция "сигнализирует", что купит российскую систему S-400, которая, как утверждает Вашингтон, поставит под угрозу безопасность союзников по НАТО. В попытке предотвратить использование системы S-400 на территории НАТО США пытались продать Турции конкурирующую систему обороны Patriot американского производства, - говорится в статье. - Вашингтон также пригрозил наложить санкции на Турцию, заблокировать получение ею поставок истребителей-невидимок F-35 и полностью исключить ее из системы поставок F-35". "США заявили, что в настоящее время рассматривают способы "снижения затрат" на исключение Турции из системы поставок F-35 на том основании, что технологии F-35 и российской S-400 нельзя "совместить" без угрозы для безопасности F-35. "Во всех этих коммерческих вопросах сейчас мы видим, как появляется Россия и предлагает выгодные сделки не только в Турции, но и в других местах", - сказал высокопоставленный американский чиновник, добавив, что США "вылезли из кожи вон", чтобы предложить Турции альтернативы покупке российской техники". "Особую озабоченность у США, - передает Financial Times, - вызывает предположение о том, что Россия направит либо военнослужащих, либо военных подрядчиков для помощи в настройке системы S-400". Высокопоставленный российский правительственный чиновник, знакомый с деталями соглашения между Москвой и Анкарой, подтвердил, что Россия намерена отправить сотрудников в Турцию. "Нельзя просто так доставить их, - сказал он, имея в виду элементы S-400. - В некотором смысле сами куски металла менее ценны, чем программное обеспечение, которое заставляет их работать, и обучение, необходимое для их эксплуатации". Чиновник отказался прокомментировать, будут ли сотрудники военнослужащими, сотрудниками или контрактниками оборонной компании. "США заявили, что им известно, что "союзники по НАТО разделяют их опасения" и что ситуация в настоящее время "превращается в многостороннюю проблему, затрагивающую всех союзников", - говорится в статье. Источник: Financial Times