В России поднимается фронда против кремлевского законопроекта о "суверенном интернете".

"Павел Дуров против Владимира Путина! Самые яростные противники кремлевского законопроекта, призванного гарантировать "суверенный интернет" в России, без колебаний называют имя основателя Telegram", - пишет корреспондент французской газеты LesEchosв Москве Бенжамен Кенель.

"Наряду с другими сторонниками права свободно бродить по интернету, Робин Гуд Рунета, чей мессенджер в течение года успешно предотвращал многочисленные попытки его блокирования властями, в минувшее воскресенье поддержал митинг протеста против законопроекта", - говорится в статье.

"Редкий факт для Москвы - около 15 тыс. человек вышли на улицу несмотря на то, что в следующем месяце депутаты Госдумы намерены продолжить рассмотрение этого спорного законопроекта", - отмечает Кенель.

"Кремль вызвал сенсацию, объявив в конце февраля о своем намерении создать "суверенный" интернет, независимый от иностранных серверов", - пишет Les Echos.

"Национальные интернет-провайдеры должны будут установить в своих сетях "технические средства" для "централизованного контроля трафика" в целях противодействия потенциальным угрозам. Но в законопроекте остается неясным, что это за "технические средства", которые интернет-провайдерам должен будет предоставить Роскомнадзор - жандарм всех телекоммуникационных операторов и СМИ, чьи полномочия постоянно расширяются", - комментирует Кенель.

"Власти не скрывают политического аспекта этой реформы, которая должна учитывать "агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США", где Россия упоминается в качестве угрозы. Однако законопроект вызывает обеспокоенность со стороны Счетной палаты России, которая оценивает его ориентировочную стоимость в 270 млн евро. Защитники гражданских прав опасаются новых полномочий Роскомнадзора, который по приказу Кремля сможет непосредственно вмешиваться в управление интернетом в случае возникновения угрозы и напрямую блокировать контент", - передает журналист.

"Однако участники воскресного митинга, а также подписанты петиции РосКомСвободы, общественного проекта по пропаганде идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли, обвинили власти в том, что они хотят подвергнуть интернет еще большей цензуре, выразив опасение, что в скором времени Россию "ждет жизнь в антиутопии Оруэлла ", - указывает Les Echos.

"По сути дела, этот законопроект дополняет длинный список мер, уже усиливших давление на интернет во имя борьбы с экстремизмом и терроризмом", - говорится в публикации

"Противники Кремля осуждают "ползучую криминализацию" использования интернета", - говорится в статье. "Пять лет назад не арестовывали ни одного блогера. Сегодня это распространенный случай. По техническим соображениям власти не способны непосредственно задавить интернет. Поэтому они прибегают к старому доброму методу судебных преследований и арестов", - с сожалением говорит Андрей Солдатов, главный редактор сайта Agentura.ru, специализирующегося на анализе стратегии спецслужб.

"И как следствие, множится число тюремных сроков за простой "пост" или "лайк", - резюмирует корреспондент.