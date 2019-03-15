Словацкие националисты опасаются размещения американских военных баз

Американцы хотят крепче привязать к себе Венгрию и Словакию в военном аспекте, однако теперь на их пути встала пророссийская правительственная партия Братиславы, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung .

"Когда в феврале госсекретарь США Майк Помпео вернулся в Вашингтон из поездки по восточным странам ЕС, он привез собой несколько прибыльных договоров о купле-продажи вооружений, - повествует автор статьи Иво Мийнссен. - Поляки купили ракетный комплекс на сумму более 400 млн долларов, венгры - систему ПВО, а словаки - 14 боевых самолетов типа F-16 за 1,6 млрд евро".

"Сделки по вооружениям Помпео совместил со стратегической целью: во времена растущей напряженности в отношениях с Москвой американцы пытаются сильнее привязать к себе страны, которые считаются пророссийскими, а именно Венгрию и Словакию. Поэтому Помпео хотел подписать с ними двусторонние соглашения о сотрудничестве в области обороны", - говорится в статье.

Венгрия подписала соглашение "лишь под большим давлением", у Братиславы подписание договора было в планах, однако во вторник министерство обороны страны резко поменяло свой курс и заявило прекращении переговоров с США о модернизации двух военных аэродромов, которая по сути была стимулом к подписанию соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

"Министерством обороны Словакии руководят симпатизанты пророссийской правой Словацкой национальной партии (SNS), скептически относящейся к ЕС, - поясняет Мийнссен. - Глава SNS Андрей Данко ранее называл модернизацию первым шагом к созданию американской военной базы в Словакии и угрожал выходом из правительственной коалиции в случае подписания соглашения".

И МИД Словакии, и американское посольство поспешили заявить, что никакого размещения войск в стране не планировалось, однако, отмечает издание, никто не отрицает, что целью соглашения об обороне является расширение возможностей военного присутствия.

"С 2014 года и Венгрия, и Словакия пытаются сохранять баланс между США, ЕС и Россией. Обе страны тесно связаны с Москвой в экономике, прежде всего, в энергетическом секторе. К тому же имеют место и тесные политические отношения, которые особенно охотно подчеркивают премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Путин. Близость к Кремлю словаков, в свою очередь, зачастую теряется в общественном восприятии, однако Роберт Фицо, долгое время являвшийся лидером Братиславы, был прямо-таки воплощением словацкой политики лавирования, - подчеркивает Мийнссен, - он был желанным гостем в Кремле, поддерживал хорошие связи с европейскими социал-демократами и был гарантом привязки страны к Западу".

Партия SNS, ставшая более уверенной после ухода Фицо в отставку, в высшей степени критически настроена к вступлению страны в НАТО, в чем ее поддерживает и большинство населения, отмечает журналист: "Словакия, бесспорно, является наиболее скептически настроенной к НАТО страной Центрально-Восточной Европы - согласно опросу, проведенному Globsec в 2018 году, лишь 37% населения положительно относится к членству в оборонительном альянсе. В сочетании с решительным неприятием иммиграции дружелюбная позиция по отношению к России хорошо воспринимается населением. На парламентских выборах 2016 года SNS показала свой лучший результат более чем за десять лет, получив 8,6% голосов".

"Вероятно, предвыборная тактика сыграла роль и в отказе от заключения с американцами соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, -заключает Мийнcсен, - ведь в конце недели Словакия выбирает нового президента, а в мае - новых представителей в Европарламенте". Тем не менее, отмечает издание, последнее слово касательно договора еще не сказано: на следующей неделе правительственная коалиция обсудит его еще раз.