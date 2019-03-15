Испания обогнала Италию в рейтинге самых здоровых стран мира - и, в первую очередь, это связано с питанием

"Испанцы более здоровы, чем все другие люди на планете, и страна отличается высокой продолжительностью жизни. Что же испанцы делают лучше, чем мы?", - задается вопросом немецкое издание Stern.

То, что в Испании проживают самые здоровые люди в мире, показало исследование, проведенное американским агентством финансово-экономических новостей Bloomberg. "Для анализа был изучен образ жизни населения в 169 странах, - поясняет журналистка Карола Френцен. - Наряду с данным о лишнем весе, курении, системах здравоохранения анализировались также данные и о питании". И здесь у испанцев, так же, как и у занявших второе место итальянцев, кажется, есть рецепт долголетия, и заключается он в их средиземноморской "диете".

Так, одним из блюд испанской кухни является гаспачо, холодный овощной суп, который готовят из томатов, огурцов, паприки, лука и чеснока. Он, отмечает издание, не только богат витамином С, но и, как говорят, имеет противовоспалительный эффект.

"Существующий в Испании с 1996 года фонд Fundación Dieta Mediterranea ("Фонд средиземноморской диеты"), публикующий на своем сайте многочисленные рецепты и меню и рекомендующий, среди прочего, регулярное, но умеренное употребление красного вина, отдает главную роль в средиземноморской диете оливковому маслу. Эксперт фонда Рамон Эструх, ссылаясь на несколько исследований, уверяет, что пять столовых ложек оливкового масла в день заметно сокращают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - передает издание.

"В Испании едят значительно больше овощей, фруктов и бобовых, - отмечает Маттиас Шульце из Немецкого института исследования питания. - А главным источником жиров является растительное масло". По его словам, сегодня имеются убедительные доказательства того, что питание с акцентом на растительную пищу полезно для здоровья. "При этом необходимо ограничить потребление красного мяса и продуктов из переработанного мяса, а также напитков с содержанием сахара", - советует эксперт.

В первую очередь средиземноморская диета имеет положительный эффект при профилактике так называемых кардиометаболических заболеваний. "К ним относятся как диабет 2-го типа, так и заболевания сердечно-сосудистой системы", - поясняет Шульце.

"Уже сегодня, согласно международным исследованиям, испанцы живут дольше других европейцев. В мировом рейтинге 2016 года страна заняла четвертое место, уступив в ожидаемой продолжительности жизни лишь Японии, Швейцарии и Сингапуру", - указывает Stern. По прогнозу Института по измерению показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон, к 2040 году Испания, вероятно, возглавит рейтинг - средняя продолжительность жизни, предположительно, составит здесь 85,8 лет.

"Важна не только еда, - приводит Stern в заключение слова 70-летней жительницы Мадрида. - Солнце, сиеста, прогулки, общение, социальные контакты, удовольствие от жизни... Вот наш рецепт".