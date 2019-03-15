"Ему не нравятся электронные письма, компьютеры и альтернативные источники энергии. Дональд Трамп тоскует об аналоговом веке", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Трампу не по душе многие современные технологии, - отмечает журналист Мартин Килиан. - Американский президент любит простые решения и верит в зарекомендовавшие себя рецепты, в связи с чем он раскритиковал и Boeing 737 Max 8 после недавнего крушения в Эфиопии. "Самолеты становятся слишком сложными, чтобы на них летать", - написал он в своем Twitter".

"Такая реакция - не исключение: Трамп - аналоговый президент, который алгоритмам предпочитает бумагу, - указывает журналист. - Так как он отказывается работать с компьютерами, его помощники носят за ним стопки бумаг. "Будь краток", - так звучит их девиз, ведь Трамп не любит читать".

"Свою глубокую антипатию к компьютерам только что избранный президент объяснил в декабре 2016 года так: компьютеры "сильно усложнили жизнь людей", заявил он тогда. "У нас есть скорость и множество других вещей, но у нас нет безопасности", - добавил Трамп".

"При этом, - отмечает Килиан, - Трамп, как ни один другой кандидат в президенты, извлек выгоду из ненадежности компьютерного века, после того, как во время предвыборной кампании 2016 года были взломаны и опубликованы Wikileaks электронные письма демократов". Правда, и в электронные письма Трамп, по его собственному заявлению, не верит, ведь их можно взломать, передает издание.

"Без электронных писем живется лучше, так же, как и со стеной, - поэтому президент отказывается от использования дронов для контроля за границей между США и Мексикой. По душе ему не микрочипы, а бетон", - говорится в статье.

При этом, как утверждает Трамп в одном из своих твитов, он понимает высокие технологии "лучше, чем все остальные". Поэтому он не хочет отказываться и от угольных электростанций. "Если ветер перестанет дуть, электричество исчезнет", - заявил он недавно на одной из конференций. "Дорогая, сегодня дует ветер? Я бы хотел посмотреть телевизор", - изобразил президент сидящего перед телевизором мужчину.

В самолетах Трамп также делает ставку на привычное."Свой личный самолет Boeing 757 он восхвалял несмотря на то, что тот был произведен в 1991 году и сначала использовался датской авиакомпанией, а потом на нем летал миллиардер Microsoft Пол Аллен. С Трампом, - пишет Tages-Anzeiger в заключение, - устаревший самолет обрел второе дыхание, получив позолоченные краны и изысканные кожаные сиденья".