Что станет с Сирией Асада?

"15 марта 2011 года в Сирии началось восстание против власти. Хотя в военном смысле война окончена, до мира еще далеко", - считает журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Кристиан Бёме.

Бои и насилие, а вместе с ними и серьезные нарушения прав человека по-прежнему повсеместны, указывает журналист. Лишь несколько дней назад комиссия ООН пришла к выводу, что на возвращение в страну беженцев надеяться не стоит. Ознаменованный военными преступлениями конфликт продолжается - включая обстрел гражданских учреждений вроде школ и больниц.

"Сирийская драма все еще не закончилась, хотя, по крайней мере, Исламское государство* кажется побежденным в военном аспекте. (...) Но еще неясно, удастся ли джихадистам вернуться, если после объявленного вывода американских войск борьба против терроризма, возможно, ослабнет", - говорится в статье.

"Что сегодня ясно, так это то, что Башар Асад, (...) хотя и не смог окончить войну, решил ее в свою пользу, - отмечает Бёме. - Диктатору удалось сделать то, что долгое время исключали многие наблюдатели: он выжил, как в политическом, так и в физическом смысле". И, в отличие, например, от других арабских деспотов вроде ливийского Муаммара Каддафи или иракского Саддама Хусейна, может править и дальше - несмотря на более чем 550 тыс. убитых, почти 13 млн беженцев и жестокие притеснения.

Тем не менее, правителю, вероятно, придется заплатить за свое предотвращенное свержение, полагает журналист. "Ведь те, кто поддерживают его, требуют вознаграждения - и будут участвовать в определении будущего страны. Формально президент остается у власти, "однако он - пленник своих союзников", считает эксперт по Сирии Кристин Хельберг".

"Ввиду имеются иностранные игроки Россия и Иран, а также местные военачальники и близкие к режиму предприниматели. Все они хотят извлечь выгоду из послевоенного устройства страны", - указывает издание.

"Московское руководство хочет хозяйничать издалека, то есть обеспечить себе сильную позицию в регионе, - уверен Бёме. - То же самое касается и мулл Тегерана. Они хотели бы использовать Сирию в качестве базы для расширения своего влияния на Ближнем Востоке".

"А что с сирийскими военачальниками и финансовыми боссами? Одни разбогатели преступным путем: грабежами, похищениями и вымогательством. Они мало заинтересованы в окончании войны. Другие нажились на прибыльных сделках с кланом Асада. "Никому из них не интересно благополучие народа, экономическое и социальное восстановление страны", - анализирует Кристин Хельберг".

"Но именно это необходимо Сирии, чтобы наконец найти покой. Вот только удастся ли сделать это во главе с Асадом? - задается вопросом издание. - (...) Нарушения, вызвавшие восстание, - государственное давление, произвол властей, контроль, угнетение, коррупция, - не исчезли. Наоборот, Сирия, возможно, является сегодня такой тоталитарной диктатурой, какой она не была никогда".

Инакомыслящие и любая форма оппозиции здесь неугодны. Начавшийся в 2011 году мятеж является, по мнению правительства, ничем иным, как предательством. "По данным активистов, в списках разыскиваемых лиц находятся несколько миллионов человек. Их обвиняют в поддержке восстания. Речь в первую очередь идет о беженцах. (...) Их мрачное предчувствие того, что они останутся без родины, подтверждается. По крайней мере, пока президентом остается Асад", - говорится в статье.

Для России и Ирана, продолжает Бёме, Асад является средством реализации их интересов. "Это может привести к тому, что страна распадется на четыре части: территорию Асада под контролем режима, России и Ирана; по большей степени автономный регион курдов на северо-востоке; территорию, занятую Турцией, и суннитскую зону на востоке. Сирия остается игрушкой в руках других сил", - констатирует издание.

При этом людей беспокоит нечто иное, а именно восстановление страны. Чтобы устранить убытки, причиненные войной, потребуется, согласно оценкам, 250-400 млрд долларов и десять лет времени. "Но откуда взять эти средства? Россия собирается привлечь к оплате Запад, - отмечает журналист. - Тот противится, пока Асад не будет готов к реформам, а этого не предвидится".

Что стало с гражданской инициативой? "Когда восемь лет назад сотни тысяч людей протестовали против режима Асада, сирийцы объединялись по всей стране, организовывали мирные протесты, фиксировали нарушения прав человека, создавали организации в поддержку жертв режима (...). Речь шла о свободе, демократии и достоинстве". "В связи с военными событиями сирийским активистам пришлось потерять надежду на конец диктатуры", - говорит Ансар Ясим, руководительница проекта по поддержке гражданского общества Сирии в германо-сирийской правозащитной организации Adopt a Revolution. Однако, по ее словам, восстание 2011 года коренным образом изменило сирийское общество, и многие люди все еще вступаются за демократическое общество. "Так они показывают: диктатуре и господству боевиков есть альтернатива", - пишет Der Tagesspiegel.