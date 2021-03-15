Россия. Европа. Куда?

"Отношения достигли низшей точки. Европа тоже в этом виновата. Нам следует снова строить мосты", - пишет на страницах австрийского издания Kurier Кристоф Ляйтль, председатель Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Eurochambres.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам Боррель приехал в Москву, чтобы начать диалог, но все закончилось ледяной атмосферой. Пропасть углубилась, мост не предвидится. Строителям мостов приходится нелегко", - отмечает Ляйтль.

"Россия - член Совета Европы, и она признает себя сторонницей основных европейских ценностей - прав человека, свободы и демократии. Эта приверженность зачастую не соответствует реальности. Но и Евросоюз допустил ошибки в отношениях с Россией", - указывает автор статьи.

"Мне вспоминаются санкции, причинившие огромный ущерб обеим сторонам. Мне вспоминается то, кто Европа проигнорировала предложения президента Путина о партнерстве в начале его президентства. Или же Олимпийские игры в Сочи, сердечный проект Путина, который был глубоко оскорблен отсутствием представителей европейских государств на открытии. Мне вспоминается безразличие в украинском кризисе, где вместо поиска диалога происходил обмен взаимными обвинениями. Есть ли шанс на новое начало?".

"Экономика готова создать трансконтинентальную зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока (включая Украину). Экономическое сотрудничество даст возможности для диалога. Также можно было бы превосходно сотрудничать в науке. (...) Германия и Франция после своего исторического противоборства добились нового взаимопонимания в своих отношениях с помощью встреч молодежи. Почему это не должно получиться в случае с Россией и Украиной?".

"Почему нельзя постепенно снять вредоносные взаимные санкции и тем самым создать доверие? Почему бы не обсудить учреждение совета безопасности для Европы, как предложил Эммануэль Макрон? Если Совет Европы инициирует это, Россия, Украина, а также, например, Турция или Великобритания, присоединятся - это очень укрепило бы Европу и значительно повысило бы ее безопасность", - говорится в публикации.

"Возможно, вопрос Украины можно было бы смягчить в плане политики безопасности, если бы она стала нейтральной по примеру Австрии?", - пишет Ляйтль. По его мнению, диалог нужно вести и на уровне регионов, ведь "совместные проекты, встречи и партнерства осуществляются в экономике, культуре и искусстве между регионами". "И, - заключает Ляйтль, - решающим фактором всегда является человек".