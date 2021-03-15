В вакцинной войне победит Пекин или Вашингтон? Азиатские страны отказываются делать выбор

"(...) В разгар китайско-американского соперничества в Восточной Азии объявлена вакцинная война. Проживающим в Гонконге иностранцам станет легче получить визы в материковый Китай, если им сделают прививку "вакциной, произведенной в Китае", - постановил Пекин 12 марта, размахивая знаменем санитарного национализма, дабы утвердить свое господство над бывшей британской колонией. Объявление было сделано в тот же день, когда Джо Байден начал резонансное дипломатическое наступление. Президент США пообещал доставить более 1 млрд доз вакцины Johnson & Johnson странам Юго-Восточной Азии до 2022 года в партнерстве с Индией, Японией и Австралией. Такая инициатива, представленная на первом виртуальном саммите четырехстороннего диалога о безопасности Quad, направлена на противодействие вакцинной дипломатии, проводимой коммунистическим режимом в течение нескольких месяцев в отношении своих соседей. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сейчас является ключевым полем битвы в геополитическом противостоянии между двумя ведущими державами мира", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.

"(...) Это антикитайский саммит, направленный на формирование небольшого азиатского НАТО. Конечно, Пекину не нравится инициатива, направленная на возобновление холодной войны", - считает Чен Ци, профессор Университета Цинхуа в китайской столице.

"(...) Соединенные Штаты проиграли, и единственная стратегия, которой они руководствуются сейчас, - это унизить Китай. Любой, кто попытается изолировать Китай в регионе, изолирует сам себя", - говорится в редакционной статье националистической ежедневной газеты Global Times, связанной с Коммунистической партией.

"Но за заштампованным и избавленным от робости языком скрывается озабоченность красных стратегов, преследуемых призраком изоляции, в то время как пандемия подпортила имидж страны в международном масштабе из-за обвинений в происхождении вируса. Пекин успокаивает себя, указывая на разногласия и скрытые мотивы членов Quad, особенно Индии и Японии, стремящихся поддерживать тесные торговые отношения с "мировой фабрикой", - говорится в статье. "В настоящее время нет никаких признаков того, что Quad может стать военным альянсом", - полагает Чен Ци.

"(...) Первая международная поездка государственного секретаря США Энтони Блинкена на этой неделе в Токио, затем в Сеул, а после этого в четверг на Аляску, чтобы встретиться там с высокопоставленным китайским дипломатическим чиновником Ян Цзечи, свидетельствует о решимости новой администрации возобновить отношения со своими союзниками и усложняет задачу Пекину. Первая азиатская держава извлекла выгоду из широкого бульвара в регионе, образовавшегося во время правления поборника принципа "Америка прежде всего" Дональда Трампа, который, не колеблясь, жестоко обращался со своими ближайшими союзниками и отвернулся от Юго-Восточной Азии", - отмечает Фалетти.

"(...) Несмотря на волюнтаризм Джо Байдена, провозгласившего "Америка вернулась", Пекин считает, что ветры истории дуют в его пользу, механически укрепляя свое центральное положение в регионе, являющемся "легкими" глобализации, перед лицом упадка жителей Запада, - указывает автор статьи. "Американцы хотят изолировать Китай, но это уже невозможно в эпоху экономической взаимозависимости", - считает Ши Иньхун, профессор Университета Жэньминь в Пекине.

"(...) Но обхаживаемые Пекином и Вашингтоном страны, составляющие большинство из десяти членов блока Юго-Восточной Азии, такие как Индия или даже Южная Корея, в первую очередь проявляют прагматизм: они не хотят быть втянутыми в новую холодную войну. Они хотят поддерживать жизненно важные отношения с китайским гигантом - зачастую их основным торговым партнером - и при этом они радуются возвращению Америки. То же самое считает Сингапур, что подтвердил в интервью Le Figaro министр иностранных дел Вивиан Балакришнан, говоря о необходимости "американского лидерства", но также о необходимости заботиться о своих отношениях с Пекином. "На самом деле азиаты не хотят, чтобы от них требовали выбрать какой-то лагерь. Они отказываются раболепствовать перед Пекином и скорее будут настраивать две сверхдержавы друг против друга, чтобы самим выйти сухими из воды", - анализирует Ли Чон Мин, исследователь Фонда Карнеги за международный мир.

"(...) В регионе, являющемся движущей силой глобализации, дипломатическое возвращение Америки разжигает конкуренцию в постковидную эпоху, когда американские инвестиции являются огромными, но не гарантируют успеха. "Существует расхождение между демократическими ценностями, утвержденными в Quad, и реальной обстановкой в регионе. Американцам придется улучшить свою игру в экономическом плане, чтобы выглядеть убедительными", - считает Себастьян Странджио, автор книги "В тени дракона: Юго-Восточная Азия в китайском веке". Впоследствии возникнет необходимость в новом соглашении о свободной торговле путем переосмысления Транстихоокеанского партнерства, но это обещает быть трудным для принятия в Конгрессе, в то время как в центр американских политических дебатов возвращается вопрос о защите американского работника. Перед глазами все еще совестливой Европы усиливается азиатская "большая игра", - резюмирует Себастьян Фалетти.