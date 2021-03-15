Уф! Мы не потомки личинки миноги, этой устрашающей рыбы

"(...) Несмотря на свою отталкивающую внешность, минога уже 150 лет обладает особой аурой. Специалисты по эволюции животных пришли к выводу, что ее личинка представляет собой наиболее примитивную современную форму жизни позвоночных, то есть прообраз нашего общего предка - рыб, птиц, млекопитающих. Как и у всех теорий, у этой нашлись противники. Но год за годом, не особо хвастаясь этим, эволюционисты соглашались считать себя потомками миног. А, точнее, их личинок", - пишет журналист a href="https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/03/14/ouf-nous-ne-sommes-pas-les-descendants-de-la-larve-de-lamproie-cet-effrayant-poisson_6073100_1650684.html">Le Monde Натаниэль Эрцберг.

"(...) В середине XIX века ученые, убежденные в том, что стадии биологического развития повторяют эволюционную историю видов, установили эту примитивную личинку в основу подтипа позвоночных", - говорится в статье.

"Так нет же! В статье, опубликованной 10 марта в журнале Nature, Тецуто Мияшита и его коллеги положили конец этому незаконному присвоению идентичности. Для этого они нашли в музейных коллекциях окаменелости миноги, раскопанные в Соединенных Штатах и Южной Африке, возрастом от 310 до 360 млн лет. Самые маленькие из них (14 мм) все еще содержали желточный мешок, доказывая, что они только что вылупились. А также большие глаза и зубчатую присоску, - пишет Le Monde. - Вывод канадского биолога ясен: "Древние миноги не прошли стадию слепоты, питаясь с помощью фильтрации. Современная личиночная фаза - это недавнее новшенство, и миноги не являются теми временными подводными капсулами, о которых мы думали".

"Сразу возникло два вопроса. Первый связан с этим "недавним" новшеством. Группа исследователей обнаружила, что как взрослые, так и молодые окаменелости происходят из морской среды, тогда как современные миноги рождаются в реках и часто там остаются. Следовательно, этот вид мог мигрировать еще до эпохи динозавров и по неизвестной причине. При отсутствии маленьких рыбок, напивающихся кровью до отвала, он мог бы эволюционировать в сторону более универсального подхода к существованию: зарыться в песок и всасывать частицы пищи. Простой образ жизни... но не обязательно элементарный", - комментирует журналист.

"Отсюда и второй вопрос: кого поместить в основу позвоночных? Исследователи полагают, что у них есть ответ: "Это вымершая группа бесчелюстных рыб: остракодермы". По данным их анализа, они положили начало двум типам: миногам с одной стороны и челюстным позвоночным с другой, к которым и относимся мы. Вы успокоились, что вам удалось избежать принадлежности к потомству подводных вампиров? Отлично. Но если вы столкнетесь с изображением остракодерм, вы тоже отведете взгляд", - резюмирует Натаниэль Эрцберг.