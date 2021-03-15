Несмотря на низкий рейтинг в опросах, кремлевская партия держится курса

"Рейтинг кремлевской партии "Единая Россия" опустился до низшей отметки со времен аннексии Крыма. Тем не менее партия может добиться большинства в Госдуме с помощью некоторых трюков", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Биржевой аналитик сказал бы: нисходящий тренд стабилен. В опросе института изучения общественного мнения "Левада-Центр"* российская правительственная партия "Единая Россия" набрала лишь 27%. В сравнении с летом прошлого года это падение на 4%", - отмечает журналист Андре Баллен.

"Более того: партия побила свои собственные антирекорды, установленные несколько лет назад - когда летом 2018 и 2019 года рейтинг ее одобрения составлял 28%", - указывает издание.

"Этому способствовал целый ряд факторов: не в последнюю очередь падающий с 2014 года уровень жизни с реальными доходами, сократившимися более чем на 10%; непопулярная пенсионная реформа 2018 года и, конечно, коронакризис, который привел к существенной избыточной смертности и сокращению ожидаемой продолжительности жизни на 2 года (до 71 года)", - говорится в статье.

"С учетом предстоящих осенью выборов в Госдуму эта тенденция весьма неприятна для "Единой России". Но, с другой стороны, некоторые политические факторы играют на руку Кремлю, так что достижение простого большинства в парламенте не представляет собой большого препятствия. Даже две трети мест, которых желает администрация президента, возможно получить при достаточном административном давлении", - пишет Баллен.

"Как это работает? В первую очередь благодаря преобладающей политической апатии и отсутствию реальной альтернативы, - поясняет Der Standard. - Ведь в том же опросе сразу 39% россиян указали, что либо не хотят идти на выборы, не знают, за кого голосовать, либо хотят испортить бюллетень".

"Уже только благодаря этому доля отданных за "Единую Россию" голосов увеличится на 42%. К тому же в парламент попадут лишь знакомые лица: популистско-националистическая ЛДПР набрала бы 19% голосов, Коммунистическая партия (КПРФ) - 15%, а "Справедливая Россия" - 7%. Все другие партии, в том числе партия социального либерализма "Яблоко", согласно сегодняшним прогнозам, не преодолеют 5-процентный барьер. Таким образом, в общей сложности "системная оппозиция", как минимум в голосовании по спискам, не получит больше мест, чем правительство", - говорится в статье.

"С помощью некоторых трюков эту долю можно снизить еще больше. Излюбленным средством являются партии-спойлеры. Уже сейчас "Коммунисты России" отбирают у КПРФ 3% голосов. Как показывает опыт, в преддверии выборов число мелких партий (управляемых из Кремля) возрастет".

"Чтобы остановить нисходящий тренд, Кремль наряду с предвыборными жестами доброй воли, о которых, вероятно, станет известно незадолго до голосования, снова усиленно делает ставку и на административные ресурсы. Об этом свидетельствует тот факт, что в регионах избирательные списки снова зачастую возглавляют губернаторы в качестве тяжеловозов, что повышает их ответственность за хороший результат. Продление голосования на 3 дня также увеличивает возможности для манипуляций, так как оппозиция не сможет эффективно наблюдать за выборами".

"Опрос также косвенно показал еще один результат: Алексей Навальный, чья партия "Россия будущего" не имеет права участвовать в выборах, вопреки утверждениям поборников Кремля о том, что он является никчемным "5-процентным политиком", стал важнейшим оппозиционером России. Ведь уже осенью, вскоре после отравления Навального, "Левада-Центр"* выяснил, что деятельность находящегося сейчас в тюрьме политика одобряют 20% россиян. Несмотря на то, что его антирейтинг, равняющийся 50%, значительно выше, с таким результатом он мог бы составить большую конкуренцию "Единой России", нежели ЛДПР под руководством лидера популистов Владимира Жириновского".

"Поэтому главная задача Кремля состоит в том, чтобы обезвредить тактику "Умного голосования" Навального. (...) Кампания против "Умного голосования" уже началась", - пишет Der Standard.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента