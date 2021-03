15 марта 2021 г. Тим Шипман | The Sunday Times Новая внешняя политика Великобритании: Россия - опасность номер один "Великобритания будет относиться к России как к "враждебному государству", а к Китаю - как к коммерческому "сопернику", согласно пересмотру британской внешней политики, который будет обнародован Борисом Джонсоном во вторник", - передает The Sunday Times. "В комплексном документе по пересмотру политики в области безопасности, обороны и внешней политики будут изложены планы по увеличению расходов на британские наступательные возможности кибервойны для противодействия Москве и Пекину, - говорится в статье. - Премьер-министр страны обнародовал планы создания "кибер-коридора" на севере Англии, объединяющего возможности обороны и разведки с промышленностью и университетами". "В качестве явного признака того, что к двум державам будут относиться по-разному, в документе говорится, что Россия является "самой большой государственной угрозой", с которой сталкивается Великобритания в результате ее частых агрессивных вторжений в водное и воздушное пространство Великобритании и ее готовности использовать санкционированные государством убийства диссидентов на британской территории. В документе говорится, что решение проблемы изменения климата является "приоритетом ? 1" для Великобритании на мировой арене, и намечены планы на председательство Великобритании на саммитах G7 и COP26 в этом году", - передает The Sunday Times. (...) "Основная угроза для Великобритании исходит от России. Это констатируется в документе, - заявил один высокопоставленный источник в Уайтхолле. - Китай в таких терминах не описывается. Китай - соперник, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу для экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери". (...) "Россия - это враждебное государство, Китай - это глобальный вызов, - заявил другой источник. - В случае с Китаем подход таков: соперничайте в тех сферах, где необходимо, сотрудничайте в тех сферах, где это возможно, противодействуйте, когда это необходимо". (...) Источник: The Sunday Times