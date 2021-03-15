Расизм в королевской семье имеет долгую историю

"Королевский дом Великобритании не любит заниматься кровавыми главами собственного прошлого, - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. - При этом работорговля и эксплуатация колоний долгое время были основой его власти, говорят критики".

"Британская монархия, как ни один другой институт, символизирует белое превосходство", - заявил на этой неделе, выступая по американскому телевидению, британский профессор Кехинде Эндрюс. Его не удивили рассказы Меган Маркл о расизме в королевском доме. По словам профессора, королевская семья - это белая элита. Они настаивают на привилегиях, получаемых с рождения, и щеголяют богатством и драгоценностями, которые они украли у бывших колоний, заявил профессор из Бирмингемского университета, специализирующийся на исследованиях, посвященных чернокожим. Чтобы понять, что расистское мышление имеет традицию среди членов королевской семьи, стоит мельком заглянуть в историю", - отмечает издание.

"В 1560-е годы британский торговец Джон Хокинс отправился в Западную Африку. Там он насильно похитил 300 человек, продал их как рабов в Карибском регионе и так основал один из главных маршрутов британской работорговли. Тезка королевы, королева Елизавета I (1533-1603), была впечатлена Хокинсом и решила финансировать его грабительские походы. Она наградила Хокинса фамильным гербом, на котором был изображен закованный в кандалы африканец. При этом уже тогда рабство было темой, вызывавшей споры".

"С VII по XIX век работорговля была важной опорой британской экономики, которая была выгодна не только королевскому дому и высшим слоям общества, но и состоятельному среднему классу", - писал в 2020 году в одном из докладов по этой теме Национальный фонд. Британские торговцы поработили более 3 млн африканцев, что составляло около трети от всей трансатлантической торговли людьми", - говорится в статье.

В последние годы своей жизни королева Виктория подружилась со своим слугой, индийцем Абдулом Каримом, повествует издание. "После смерти Виктории молодой индиец почувствовал на себе расизм королевской семьи. Они отобрали у него дом, сожгли его имущество и заставили его вернуться в Индию".

"То и дело возникают дискуссии о том, должен ли британский королевский дом принести официальные извинения за участие в преступлениях работорговцев. (...) Лишь принц Чарльз, выступая в Гане в 2018 году, назвал работорговлю страшным явлением, но королева никогда не высказывалась по этому поводу. При этом она официально извинилась за британскую колонизацию перед Ирландией - однако она расположена в Европе".

"В последние десятилетия, - пишет Tages-Anzeiger в заключение, - разные члены королевской семьи привлекали к себе внимание расистскими высказываниями, как, например, неоднократно супруг Елизаветы II, принц Филипп, - и сам Гарри, до того, как познакомился с Меган".