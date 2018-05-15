Умереть в суде

Пустой стул в Каннах, овации в честь отсутствовавшего Кирилла Серебренникова и его фильма "Лето" - после того, как пресс-секретарь Владимира Путина отклонил просьбу французского МИДа разрешить находящемуся под домашним арестом российскому режиссеру выехать из страны (на фестиваль в Канны), сославшись на то, что российские суды - независимые инстанции, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"И это лишь верхушка беспрецедентного по своей циничности судебного процесса, который призван поставить на колени деятелей культуры России", - уверена корреспондент издания Керстин Хольм.

"В эти дни российская интернет-общественность с ужасом наблюдала за тем, как находящийся уже восемь месяцев в следственном изоляторе Алексей Малобродский, бывший директор "Гоголь-центра" под руководством Серебренникова, практически перенес в зале суда инфаркт - при этом полицейские, сопровождавшие его, в грубой форме попросили его не устраивать "цирк", - говорится в статье.

"Малобродского и Серебренникова, а также троих их соратников обвиняют в том, что они в период с 2011 по 2014 год якобы присвоили государственные средства, выделенные экспериментальной театральной площадке "Седьмая студия". Возможно, 60-летний Малобродский случайно больше всех "попал под раздачу". У Малобродского нет такого числа именитых заступников, как у Серебренникова, - пишет журналистка. - Однако возможно и то, что российское правосудие вместо жертвы, которая находится под защитой своей публичности, выбирает приближенного к ней заместителя и берет его в заложники". Хольм напоминает о судебном процессе против борца с коррупцией Алексея Навального и его брата Олега, которых обвиняли в мошенничестве, - срок получил только брат оппозиционера.

Обследовавший Малобродского кардиолог предупредил, что тот находится на грани инфаркта. "Судебные медики транспортировали Малобродского в обычную больницу, где его пристегнули к больничной койке наручниками. Главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову удалось добиться того, чтобы с Малобродского наручники сняли, позднее, правда, они снова были надеты. Абсолютно по-кафкиански прозвучало заявление мэра Москвы Сергея Собянина: дескать, для Малобродского делается все возможное и желаю ему выздоровления", - передает журналистка.

"Российский Минкульт, стараниями которого Серебренникову был продлен домашний арест, в результате чего он не смог поехать в Канны, лицемерно пожелал картине "Лето" успеха на фестивале. При этом именно министр культуры Владимир Мединский является движущей силой, стоящей за судебным процессом", - отмечает Хольм, ссылаясь на содиректора Центра российских исследований имени Бориса Немцова в Праге Александра Морозова. У него есть покровители среди доверенных людей Путина еще со времен КГБ, так, его поддерживает глава Ростеха Сергей Чемезов, передает журналистка слова Морозова.

"Представители российской интеллигенции давно придерживаются нелестного мнения о Мединском, считает Морозов. Говорят, что Серебренников не скрывал своего презрения к нему - за что он и другие поплатились. Будучи протеже путинского вассала Чемезова, поговаривают в Москве, Мединский может не бояться быть одернутым президентом", - пишет Хольм.