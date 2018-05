15 мая 2018 г. Мэри Дежевски | The Guardian В одержимости Великобритании российским пугалом есть нестыковки Колумнист The Guardian Мэри Дежевски приходит к выводу, что выступление главы MI-5 Эндрю Паркера на конференции глав спецслужб в Берлине не соотносится с тем, что заявлено на сайте самой спецслужбы. Отравление Сергея Скрипаля и его дочери подняло официальную антироссийскую позицию Великобритании на новые высоты, но выпад Паркера был по-своему из ряда вон выходящим, считает Дежевски. "По тону он довольно сильно отличался от стиля речи в период холодной войны, который был официальным и, что уж, холодным. Эта атака была популистской, прямой и вышедшей далеко за пределы дипломатического стиля", - отмечает журналистка. Дежевски приводит выдержки из выступления: "Кремль занимается "намеренной, целенаправленной, вредной деятельностью, призванной подорвать наше свободное, открытое и демократическое общество". Запад должен "пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и путаницы, которая изливается из их пропагандистской машины". Россия, язвительно сказал Паркер, имеет одной из своих "центральных и полностью достойных восхищения целей выстраивание российского величия на мировой арене". Но она неоднократно предпочитала "преследовать эту цель путем агрессивных и губительных действий своих вооруженных сил и спецслужб". Так она рискует стать "еще более изолированным изгоем". Возможно, пишет Дежевски, между собой главы спецслужб считают, что более воодушевляет демонизировать врага старого, чем браться за противников, появившихся не так давно. "Есть также ощущение, что, по меньшей мере, для Великобритании отношения с Россией были плохими уже так давно, что преувеличение предполагаемой российской угрозы - незатратное предприятие в дипломатическом отношении", - отмечает автор. "Тем не менее, понять смысл этого все же трудно. Россия привыкла к таким выговорам со стороны Британии и относится к ним с презрением, как показывает ее реакция в соцсетях на речь Паркера. Более того, пока Великобритания хранит молчание о судьбе Скрипалей и отказывает консулу в доступе к Юлии Скрипаль, Россия может - с долей обоснованности, я бы сказала, - спросить, а у кого монополия на "туман лжи", - пишет Дежевски. Этот тон не обязательно будет созвучен с позицией Германии и Франции, добавляет журналистка. Британия, похоже, намерена разделять дипломатические и деловые отношения с Россией. Германия не может позволить себе такую роскошь. "Риторические нападки Великобритании на Россию приводят в еще большее замешательство, если изучить приоритеты самих служб безопасности", - продолжает автор. "Терроризм - крупнейшая угроза, с которой сталкивается Великобритания?" - спрашивают посетителей на сайте MI-5. Если кликнуть "Нет", ответ таков: "Крупнейшая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся, исходит от международных террористических группировок и вдохновленных ими людей. Террористические организации в Северной Ирландии также продолжают представлять собой серьезную угрозу". Паркер тоже затронул угрозу терроризма, но не этот раздел заранее передали средствам массовой информации, это не тот аспект, к которому MI-5 хотела привлечь внимание в первую очередь, подчеркивает Дежевски. "Так что следует сделать вывод, что власть предержащие в Британии считают Россию "безопасным", полезным и практически вечным врагом", - заключает она. Источник: The Guardian