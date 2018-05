15 мая 2018 г. Джон Соломон | The Hill У Мюллера может быть конфликт интересов - и он ведет непосредственно к российскому олигарху "Спецсоветник Роберт Мюллер выдержал многочисленные политические атаки, многие из которых искажали его послужной список безупречной государственной службы", - пишет известный своими политическими расследованиями журналист Джон Соломон в статье для The Hill. "Но есть один эпизод, который, как признают даже бывшие сотоварищи Мюллера в правоохранительных органах - и независимые специалисты по этике, - вызывает законные вопросы юридического характера и порождает возможный конфликт интересов в его руководстве расследованием по российскому вмешательству в выборы", - отмечает автор. "В 2009 году, когда Мюллер руководил ФБР, бюро попросило российского олигарха Олега Дерипаску потратить миллионы собственных долларов на финансирование операции под руководством ФБР по спасению своего агента в отставке, Роберта Левинсона, арестованного в Иране, когда он работал на ЦРУ в 2007 году", - говорится в статье. "Да, это тот самый Дерипаска, который всплыл в текущем расследовании Мюллера и который недавно подвергся санкциям со стороны администрации Трампа", - пишет Соломон. Миссия по спасению Левинсона подтверждена более чем десятью участниками как внутри, так и вне ФБР, в том числе Дерипаской, его адвокатом, семьей Левинсона и агентом в отставке, руководившим этим делом. Мюллер получал информацию о ходе операции, пишет автор со ссылкой на официальных лиц. По словам адвоката Дерипаски, россиянин в итоге потратил 25 млн долларов на сбор частной команды по розыску и спасению, которая работала с иранскими контактными лицами под бдительным взором ФБР. Потом, осенью 2010 года, операция привела к предложению, которое могло бы помочь освободить Левинсона. Однако сделка сорвалась, поскольку Госдепартаменту не понравились условия Ирана, по словам адвоката Дерипаски и семьи Левинсона. Сотрудники ФБР прекратили операцию в 2011 году, обеспокоенные тем, что иранские контакты Дерипаски не смогут ничего сделать, с учетом внутренней борьбы в США. Левинсона так и не нашли, говорится в статье. "У ФБР было три причины для того, чтобы выбрать Дерипаску для миссии, достойной шпионского романа. В-первых, его алюминиевая империя вела бизнес с Ираном. Во-вторых, ФБР хотело, чтобы операцию финансировал иностранец, потому что трата денег в Иране могла стать нарушением американских санкций и других законов. В-третьих, агенты знали, что Госдепартамент запретил Дерипаске въезд в США с 2006 года из-за сообщений о том, что у него есть связи с организованной преступностью и другими незаконными действиями. Он отрицает эти обвинения, и ничто из этого не было доказано в суде", - пишет автор. "ФБР вознаградило Дерипаску за помощь. Осенью 2009 года, согласно данным о въезде в США, Дерипаска посетил Вашингтон по визе, редко выдаваемой по разрешению правоохранительных органов. И с 2011 года ему разрешили въезд как минимум восемь раз по дипломатическому паспорту, хотя он не является сотрудником российского МИДа", - говорится в статье. "За два месяца до того, как Трамп был избран президентом, Дерипаска находился в Нью-Йорке в составе российской делегации в ООН, когда три агента ФБР разбудили его дома; по крайней мере, один агент работал с Дерипаской над неудачной операцией по спасению Левинсона. Во время продолжавшегося час визита агенты изложили версию о том, что кампания Трампа тайно вступала в сговор с Россией, чтобы вмешаться в выборы в США", - сообщает Соломон. "Дерипаска рассмеялся, но понял, несмотря на веселость, что они всерьез имеют это в виду, - рассказал адвокат Дерипаски. - Поэтому он сообщил им свое мнение, обосновав его, что выдвинутая ими идея ложна". "Вы пытаетесь высосать это из пальца", - сказал он им. "Сейчас, когда источники раскрыли историю Дерипаски, время покажет, поставят ли суды, Министерство юстиции или Конгресс вопрос о том, имеется ли конфликт интересов у Мюллера", - говорится в статье. "Тем временем этот эпизод проливает свет на давно забытую истину: игра в кошки-мышки между Москвой и Вашингтоном часто изображается в черно-белых тонах. Но на самом деле эти отношения окрашены во множество оттенков серого", - заключает автор. Источник: The Hill