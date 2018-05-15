Не позволяйте обмануть себя идее, что все россияне - "враги Запада"

"С тех пор как Дональд Трамп получил ключи от Белого дома, американская и европейская пресса вели дебаты о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году", - пишет директор Центра исследований постиндустриального общества (Москва) Владислав Иноземцев в статье для Independent.

Автор выражает надежду на то, что расследования помогут найти виновных в распространении дезинформации в соцсетях.

"Но в то же время важно рассмотреть более широкий вопрос об отношении российского государства к преимуществам технологического развития - и к потенциалу инвестиций в технологическую индустрию Запада, как со стороны самого государства, так и отдельных богатых россиян", - говорится в статье.

Есть довольно старая история, иллюстрирующая этот вопрос, а именно, поддержанные Россией инвестиции в Facebook и Twitter непосредственно после 2009 года, отмечает Иноземцев.

Эти инвестиции были сделаны находящимся в Гонконге венчурным инвестиционным фондом DST Global, который вложил миллионы долларов в Facebook до такой степени, что до определенного времени он контролировал около 8% акций компании, напоминает автор.

"DST Global был основан и управлялся, по некоторому мнению, самым успешным из всех российских венчурных инвесторов, Юрием Мильнером, который сблизился с Марком Цукербергом - действительно, они сейчас уже много лет хорошие друзья", - говорится в публикации.

В некоторых кругах приобретение акций в этих соцсетевых гигантах оценивается неоднозначно. Это связано с тем, что инвестиции Мильнера отчасти спонсировались: в случае с Twitter - ВТБ, а в случае с Facebook - "Газпроминвестхолдингом".

Но, анализируя российские экономические "связи" с Facebook, самым важным пунктом, который следует рассмотреть, является то, что "российское государство", сейчас обвиняемое в противоправных действиях, в 2009 году довольно сильно отличалось от того, как оно выглядит сейчас, отмечает автор.

"В 2009 году тогдашний президент Дмитрий Медведев мечтал о технологической модернизации и "перезагрузке" российско-американских отношений. Будучи сотрудником Комиссии по модернизации в то время, я могу с полной уверенностью сказать, что российских бизнесменов поощряли инвестировать в международные высокотехнологичные предприятия по причинам, которые были положительными, а не противоправными", - пишет Иноземцев.

Автор отмечает, что он "не намерен преуменьшать проблему, связанную с инициированной Кремлем гибридной технологической войной против Запада".

Однако идея о том, что вся российская политическая элита - и даже российское деловое сообщество - является "естественным врагом" Запада, просто ложна, утверждает он. Во всех дебатах вокруг того, что Россия действует против "международных правил" (как заявил глава MI-5), мы не должны забывать, что еще не так давно даже высший эшелон российской власти был весьма склонен к созданию позитивных, долгосрочных, экономических и политических связей с США и Европой, заключает Иноземцев.