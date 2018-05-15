Власти Британии во второй раз отказали в визе племяннице отравленного российского шпиона Сергея Скрипаля

Племяннице Сергея Скрипаля во второй раз отказали в визе для посещения Британии, сообщает Independent.

Представитель Министерства внутренних дел Британии заявил: "Мы отклонили заявление на выдачу визы от Виктории Скрипаль на основании несоответствия требованиям иммиграционных правил".

"В прошлый раз Виктория Скрипаль пыталась получить визу для поездки из Москвы в начале апреля, и ей отказали на том же основании, а ее двоюродная сестра Юлия публично заявила, что не хочет ее видеть", - говорится в статье.

"Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она пока не посещала меня и не пыталась связаться со мной", - сообщила Юлия Скрипаль.

"У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня уведомили об особых контактах в российском посольстве, которое любезно предложило мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться", - приводит Independent цитату из заявления Юлии Скрипаль.

Сергей Скрипаль остается в районном госпитале в Солсбери. "Его дочь в прошлом месяце выписали, и она выздоравливает в неизвестном месте. Российские официальные лица неоднократно пытались преподнести ситуацию Юлии как "вынужденную изоляцию" и заронить сомнения в том, действительно ли заявления принадлежат Юлии", - передает издание.