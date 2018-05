15 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Новый подход" Трампа - и тягостная старая картина Насилие омрачило перенос посольства США в Иерусалим. Показав, на чьей он стороне, Трамп хотел устроить свою "сделку" между израильтянами и палестинцами. По слухам, пишет The Times, Кушнер и ибн Сауд договорились, что Аббас получит свое двухгосударственное решение, если согласится с израильскими требованиями. Однако кадры кровопролития стали отрезвляющим сигналом: "переворот" Трампа во внешней политике только осложняет перспективы мира на Ближнем Востоке. "Президент Трамп и высокопоставленные сотрудники его администрации в понедельник ликовали по поводу открытия посольства США в Иерусалиме, сообщает The New York Times. Для Трампа перенос посольства в Израиле - еще один пример его готовности положить конец десятилетиям традиционного мышления во внешней политике, отмечает автор статьи Джулия Хиршфельд Дэвис. Однако кадры кровопролития поблизости стали отрезвляющим напоминанием о том, что переворот во внешней политике, как его называет Трамп, только осложняет перспективы мира на Ближнем Востоке. Всего в 40 милях от торжеств в Иерусалиме массовые протесты, разразившиеся шесть недель назад, вспыхнули вновь. Более 2 тыс. человек получили ранения, более 50 погибли. "Насилие вызвало упреки на международном уровне. Турция отозвала послов из Израиля и Вашингтона, а ЮАР - из Израиля. Франция призвала Израиль к сдержанности", - говорится в статье. "Советники Трампа, как сообщается, близки к завершению долгожданного плана по установлению мира между израильтянами и палестинцами (...). Ошеломительно контрастирующие кадры понедельника - безупречно одетые израильтяне и американцы радостно рукоплещут у нового посольства в Иерусалиме, в то время как израильские солдаты стреляют и пускают слезоточивый газ в толпы палестинских протестующих в Газе - отражают сложность их задачи", - отмечается в статье. "Джаред Кушнер, зять Трампа и его старший советник, в понедельник заявил, что перенос посольства является не отказом от мирного процесса, а предпосылкой к нему. Он лишь бегло упомянул о кровопролитии", - пишет автор. Но многие аналитики считают, что план Кушнера теперь имеет еще меньше шансов, чем прежде. По словам Аарона Дэвида Миллера, бывшего советника президентов США по Ближнему Востоку, если раньше достижение мирного соглашения на Ближнем Востоке виделось "невыполнимой миссией", то в понедельник это стало "гиперневыполнимой миссией". "Они раздули тревогу, озлобление и одержимость по поводу Иерусалима и добились того, что он становится индикатором, сработает ли этот мирный план или нет. Вместо того чтобы снять Иерусалим с повестки дня, они сделали его повесткой", - сказал Миллер. Сторонники администрации, однако, утверждают, что признание Иерусалима столицей Израиля может положительно повлиять на перспективы мира, заставив палестинцев вернуться за стол переговоров, передает журналистка. Так, эксперт по Ближнему Востоку из Heritage Foundation Джим Филлипс считает, что этот шаг "может иметь положительный эффект в долгосрочной перспективе, если он побудит палестинцев и других арабских лидеров признать, что, чем дольше они тянут с настоящим признанием существования Израиля и подписанием мирного договора, тем на меньшую выгоду от такого договора они могут рассчитывать". "Насилие омрачило перенос американского посольства в Иерусалим, но церемония, прошедшая в понедельник, была больше поводом, чем причиной. Палестинцы из "Хамаса", протестовавшие вдоль границы сектора Газа с Израилем, скорее продолжали свою вечную войну против существования еврейского государства, нежели беспокоились о месте размещения американских дипломатов", - пишет The Wall Street Journal. Одним из планов Трампа было восстановление хороших отношений с союзниками США, и на Ближнем Востоке это означало Израиль и арабов-суннитов в Египте и на Аравийском полуострове, говорится в редакционной статье. США высказали однозначную поддержку израильским ударам по иранским военным объектам. Теперь Ирану придется дважды подумать о рисках, которые он готов на себя взять, зная, что Трамп поддерживает Израиль, отмечает издание. Мир в Палестине не наступит до тех пор, пока палестинцы не признают, что Израиль продолжит существовать. "В этом году исполняется 70 лет со дня основания Израиля, и его преуспевание в процветающей демократии является одним из чудес прошлого века", - пишет WSJ. "Возможно, президент Трамп думал, что у него есть новый подход к примирению израильтян и палестинцев, однако вчерашние события выглядели угнетающе похожими на результаты усилий предыдущих американских администраций, - пишет Ричард Спенсер в The Times. - Израильские солдаты стреляют на границе сектора Газа, и десятки людей умирают: это или что-то вроде этого было и раньше". "По-видимому, Трамп надеялся, что, открыто выступив на стороне Израиля, он сможет изменить правила. Вместо того, чтобы быть посредником, он мог вступить в гущу событий и взять на себя роль организатора сделки, лично вовлеченного в происходящее. И он не считал проблемой возможный хаос: именно хаос привел Северную Корею за стол переговоров, так почему это не должно было сработать с палестинцами?" - говорится в статье. "Поэтому Трамп послал Джареда Кушнера представить эти идеи кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, который должен был навязать их палестинцам", - пишет автор. По слухам, Кушнер и ибн Сауд договорились, что палестинский президент Махмуд Аббас получит свое двухгосударственное решение, если согласится с израильскими требованиями в области безопасности, а в противном случае его заменят кем-то другим. "Расставив влиятельных арабских деятелей за израильскими "красными линиями", Трамп наконец четко показал позицию Америки. Однако принц никогда официально не признавал, что были переговоры с Аббасом, а вчера показал, что при таком подходе всегда есть спойлер - то, что решат делать палестинцы", - говорится в статье. Перенос американского посольства в Иерусалим ожидаемо привел к кровавым протестам, показавшим, что политика Трампа в отношении Палестины несет в себе огромные риски, пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шмид. В Израиле многие скажут, что люди в секторе Газа стали жертвами вводящей в заблуждение пропаганды "Хамаса". Однако людьми движет абсолютное отчаяние, а у израильтян были и другие возможности обороны. "Абсурдно думать, что высокотехнологичный Израиль, который "может все" и даже крадет у иранцев из-под носа их атомный архив, не был в состоянии использовать альтернативные способы сдерживания", - уверен Шмид. Кровавый понедельник стал последним доказательством того, что новая политика Трампа в отношении Палестины несет в себе огромную опасность. Мирное решение конфликта кажется далеким как никогда. Трамп предоставил полную поддержку политике беспрерывной драматизации, обострения ситуации и унижения палестинцев, проводимой Нетаньяху. В Израиле "сторонники жесткой политики ликуют, Трамп превращается в нечто мессианское, - отмечает журналист. - А дежурные подстрекатели видят для себя шанс. Они хотят Земли Израильской, от Средиземного моря по крайней мере до Иордана. Политика Трампа является для них стартовым выстрелом для окончательной яростной консолидации земель". Пора оставить всякую надежду? Нет, считает автор. Желание Трампа играть с огнем может открыть новые перспективы. Возможно, униженные палестинцы найдут новых сторонников и призыв к созданию в Восточном Иерусалиме столицы Палестины снова зазвучит громче. Правда, если посмотреть на политику Трампа и Нетаньяху в отношении Ирана, больших надежд питать не стоит, пишет Шмид: "Америка при Трампе считает себя не предводителем объединенного западного мира, а борцом за собственное господствующее положение. Для Израиля и палестинцев это плохой знак".