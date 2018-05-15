ЕС перед лицом Трампа: испытание истиной

Чего стоит обязательство Америки, если оно может быть отозвано в любой момент, подобно соглашению по иранской ядерной программе, и зависит от смены обитателя Белого дома? - пишет международный обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

15 мая в Брюсселе состоится дипломатическое совещание, имеющее огромное значение для будущего Евросоюза в качества политического субъекта. У верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини соберутся министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Эти три державы 14 июля 2015 года подписали от имени Европы международное соглашение в Вене по иранской ядерной программе (JCPOA). Иранский министр иностранных дел приглашен присоединиться к ним во время второй части совещания в Брюсселе, говорится в статье.

Могерини 11 мая заявила, что ЕС "решительно настроен сохранить" JCPOA, и назала соглашение "одним из самых больших достижений, когда-либо совершенных дипломатией".

Торжественная речь, произнесенная 8 мая президентом США по поводу объявления о выходе из JCPOA и восстановлении эмбарго против Ирана, останется в истории дипломатии по двум причинам: из-за нагромождения фактических неточностей и отречения от своей подписи великой державы, когда-то ставшей основательницей ООН, указывает эксперт.

В ходе совещания 15 мая три министра должны рассмотреть два вызова. Первый, непосредственный, состоит в спасении JCPOA, дабы предотвратить возобновление Ираном деятельности по обогащению урана и его возможный выход из Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года. В свете этой задачи они найдут поддержку со стороны России и Китая, которые вместе с ними подписали JCPOA, отмечает Жирар.

Второй вызов еще более трудный. Европейцы должны будут отыскать путь для защиты своих компаний от санкций, заготовленных США, продолжает автор.

"Белый дом угрожает наказать европейские компании, которые всего-навсего применяют резолюцию Совбеза ООН, принятую единогласно три года назад. Это невероятно! - комментирует Жирар. - Что могут сделать европейцы перед лицом подобной надменности? В краткосрочной перспективе они могут привести в действие решение Совета ЕС 1996 года - названное Blocking Regulations, которое запрещает любому физическому или юридическому лицу подчиняться административным, законодательным или юридическим актам, решение по которым было принято иностранной державой. Это немного обнадежит средние и малые европейские предприятия, но не крупные компании, у которых задействованы слишком большие интересы на американской территории. В среднесрочной перспективе европейцы могут разубедить американцев переходить к действиям, пообещав, что любая санкция с их стороны станет объектом ответных мер такого же масштаба. В долгосрочной перспективе европейцы должны быть готовы торговать только в евро".

"С наступлением столь неслыханного американского диктата сумеют ли европейцы возвратить себе независимость? Это испытание истиной для политического аспекта ЕС. Если Евросоюз подчинится Трампу, он утратит всякие доводы для своего существования", - считает обозреватель.