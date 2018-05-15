Путин торжественно открывает самый большой в Европе мост, связывающий аннексированный Крым с Россией

Москва выделила 3 млрд долларов на мегаструктуру, удовлетворяющую ее практические и геополитические потребности, пишет журналист Le Monde Артур Карпантье.

"Ничто не остановит Владимира Путина, даже стихийные бедствия. Российский президент во вторник 15 мая должен торжественно открыть самый длинный мост в Европе, проходящий над Керченским проливом. "Крымский мост" свяжет российскую территорию с украинским полуостровом, аннексированным Москвой в марте 2014 года. По данным Кремля, автомобильное движение легкового и общественного транспорта начнется 16 мая, в то время как поезда планируется запустить к концу 2019 года", - утверждает автор.

С начала строительства моста до его открытия для легковых транспортных средств потребовалось чуть больше трех лет. Крымский мост вышел из воды в рекордные сроки, дабы удовлетворить как практические, так и геополитические нужды, отмечает журналист.

Привлечь туристов на полуостров - важнейшая задача для Кремля, говорится в статье.

Мегаструктура, пересекающая остров Тузла, представляла собой истинный вызов для комплексного проектирования. Следовало учитывать сейсмическую активность на подступах к Керченскому проливу. На его дне также таились археологические реликвии и мины времен Второй мировой войны, которые пришлось извлечь, описывает автор.

Все эти сложности отнюдь не новы, о них было известно десятки лет назад. Поскольку до Владимира Путина этот мост являлся предметом желаний для Сталина, Гитлера и даже Николая II. Во время Второй мировой войны было построено первое деревянное сооружение, разрушенное льдами. Эта идея вновь возникла в начале XXI века, рассматривались варианты российско-украинского партнерства, которые так ничем и не закончились, напоминает Карпантье.

"Такие технические условия могли отпугнуть какого угодно подрядчика. Согласно привычной практике для проектов, считающихся стратегически важными, Владимир Путин обратился к Аркадию Ротенбергу, олигарху и близкому другу президента, с которым он в детстве вместе занимался дзюдо. Миллиардер, упоминаемый в "Панамском досье", сыграл важную роль в подготовке Олимпиады в Сочи в 2014 году. Магнат, затронутый европейскими и американскими санкциями с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, обладал всеми необходимыми атрибутами для того, чтобы Кремль предоставил в его распоряжение 3 млрд долларов, ассигнованных на подобную демонстрацию российского могущества", - рассуждает журналист.

США, как и Украина, пригрозили репрессиями любой западной компании, которая примет участие в возведении моста, сообщает Карпантье. В начале мая Нидерланды объявили о начале расследования по делу о предполагаемой причастности семи нидерландских компаний к строительству инженерного сооружения, что тоже подпадает под европейские санкции.