На самом деле никто не сомневается: аннексия Иерусалима будет окончательной

Через 70 лет после создания еврейского государства Израиль одержал победу в битве за территорию, пишут университетские преподаватели, авторы книги "Израиль. Одержимость территорией" Филипп Субра и Джульета Фуэнтес в дискуссионной рубрике Le Monde.

Перенос американского посольства в Иерусалим, конечно, противоречит нормам международного права и не способствует установлению мира. Однако он является признанием фактического положения дел: через 120 лет после приезда первых иммигрантов и появления книги Теодора Герцля "Еврейское государство" Израиль так или иначе контролирует 90% территории бывшей Палестины и, по сути, уже ни у кого нет сомнений в том, что аннексия Иерусалима будет доведена до конца, говорится в статье.

Возможность подобного почти тотального господства возникла после двух войн - 1948 года, в результате которой было создано государство, и 1967 года, когда был захвачен Западный берег реки Иордан. Однако эти достижения имели бы куда меньшее влияние, если бы они не встраивались в более широкую и старинную стратегию взятия территории под контроль, когда создавались кибуцы и десятки новых городов, велось строительство в новых кварталах и поселениях квартир, новых дорог, туннелей, мостов, решеток и стен, отмечают авторы.

Всякий раз, как умолкали орудия, начиналось освоение территорий, вместо танков и истребителей появлялись бульдозеры и бетономешалки. С теми же стратегическими целями: безвозвратно взять максимальный контроль над территорией, принять и ассимилировать новых иммигрантов, ослабить арабское присутствие и компенсировать геостратегические слабости страны, указывают эксперты.

Строительство разделительной стены и более 130 поселений и передовых постов позволило внедрить еврейское присутствие на Западном берегу реки Иордан (400 тыс. поселенцев в 2016 году) и разделить арабское пространство, отныне делая почти невозможным создание истинного палестинского государства. Новая дорожная сеть, проходящая в обход палестинцев, отрицает их присутствие, говорится в статье. Однородность пейзажа словно стремится навязать очевидность идеи о том, что Западный берег реки Иордан, переименованный в "Иудею и Самарию", является составной частью Израиля. Символическая и визуальная аннексия сопровождает фактическую аннексию, оправдывая и предваряя аннексию правовую, считают Субра и Фуэнтес.

Но в тот момент, когда такая стратегия наконец стала приносить плоды, она оказалась бессильной перед лицом значительных проблем, с которыми придется столкнуться Израилю. Первая - в области морали и политики. Это последствия 50-летней оккупации для израильского общества. Палестинское население размещено в перенаселенных анклавах, без перспектив на будущее и без свободы передвижения, указывают авторы статьи. Такая ситуация имеет все признаки апартеида - кроме самого названия.

Вторая опасность - демографическая. Под воздействием еврейской иммиграции и высокой рождаемости среди таких категорий населения, как арабы-сунниты и евреи-ортодоксы, израильско-палестинское пространство переживает стремительный демографический рост, говорится в статье.

Из-за этого также возникает крупная геостратегическая проблема, так как арабское население в демографическом отношении составляет половину: 6,6 млн арабов, палестинцев Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Иерусалима, против 6,6 млн евреев в Израиле и в поселениях, сообщают эксперты.

Третью экзистенциальную проблему представляет собой рост еврейского ортодоксального населения. Харедим сегодня составляют 10% еврейского населения страны. Их средний показатель рождаемости - более 6 детей на женщину - втрое превышает таковой среди светских евреев, и в 2040 году они должны составить 25% населения, говорится далее.

В таких условиях ссылки на "решение о двух государствах" служат лишь для того, чтобы вводить в заблуждение, пока продолжается процесс взятия территории под контроль, полагают авторы статьи. Логика израильской территориальной стратегии такова, какой ее представляет политика освоения территории: это решение об одном государстве, Израиле, и маргинализация палестинцев в "бантустанах", управление которыми будет делегировано палестинской автономии. Остается демографический вопрос, который может быть разрешен лишь двумя способами: путем растущей миграции палестинской молодежи или массовой высылки арабского населения в соседние страны. Геополитические условия для нового палестинского исхода сегодня еще не созданы. Но что будет через 15-20 лет? - задаются вопросом Субра и Фуэнтес.