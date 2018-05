15 мая 2018 г. Джулия Хиршфельд Дэвис | The New York Times Посольство в Иерусалиме - это победа для Трампа и проблема для мира на Ближнем Востоке "Президент Трамп и высокопоставленные сотрудники его администрации в понедельник ликовали по поводу открытия посольства США в Иерусалиме, назвав насилие, разразившееся у границы с Газой во время церемонии, "неудачной пропагандой", - сообщает The New York Times. Для Трампа перенос посольства был возможностью сдержать предвыборное обещание, "и это еще один пример его готовности положить конец десятилетиям традиционного мышления во внешней политике и делать то, на что не решались другие президенты США", отмечает автор статьи Джулия Хиршфельд Дэвис. Однако кадры кровопролития поблизости стали отрезвляющим напоминанием о том, что переворот во внешней политике, как его называет Трамп, только осложняет перспективы мира на Ближнем Востоке, пишет журналистка. Всего в 40 милях от торжеств в Иерусалиме массовые протесты, разразившиеся шесть недель назад, вспыхнули вновь. Более 2 тыс. человек получили ранения, более 50 погибли. "Насилие вызвало упреки на международном уровне. Турция отозвала послов из Израиля и Вашингтона, а ЮАР - из Израиля. Франция призвала Израиль к сдержанности", - говорится в статье. "Советники Трампа, как сообщается, близки к завершению столь долгожданного плана по установлению мира между израильтянами и палестинцами, но они неделями взвешивали, как лучше его представить. Ошеломительно контрастирующие кадры понедельника - безупречно одетые израильтяне и американцы радостно рукоплещут у нового посольства в Иерусалиме, в то время как израильские солдаты стреляют и пускают слезоточивый газ в толпы палестинских протестующих в Газе - отражают сложность их задачи", - отмечается в статье. "Джаред Кушнер, зять Трампа и его старший советник, которому он доверил положить конец ближневосточному конфликту, в понедельник заявил, что перенос посольства является не отказом от мирного процесса, а предпосылкой к нему. Он лишь бегло упомянул о кровопролитии", - пишет автор. Но многие аналитики считают, что план Кушнера, разработанный вместе с послом в Израиле Давидом Фридманом и ведущим переговорщиком Джейсоном Гринблаттом, теперь имеет еще меньше шансов, чем прежде. По словам Аарона Дэвида Миллера - вице-президента Международного научного центра имени Вудро Вильсона, бывшего советника президентов, демократов и республиканцев, по Ближнему Востоку - если раньше достижение мирного соглашения на Ближнем Востоке виделось "невыполнимой миссией", то в понедельник это стало "гиперневыполнимой миссией". "Они раздули тревогу, озлобление и одержимость по поводу Иерусалима и добились того, что он становится индикатором, сработает ли этот мирный план или нет. Вместо того чтобы снять Иерусалим с повестки дня, они сделали его повесткой", - сказал Миллер. "Сторонники администрации, однако, утверждают, что перенос посольства и признание Иерусалима столицей Израиля может положительно повлиять на перспективы мира, по сути, заставив палестинцев вернуться за стол переговоров", - передает журналистка. "Этот давно откладывавшийся символический шаг отвечает на историческую несправедливость: Израиль - единственная в мире страна, которой не дозволяется выбирать собственную столицу", - сказал газете старший научный сотрудник Heritage Foundation, эксперт по Ближнему Востоку Джим Филлипс. По его словам, этот шаг "может иметь положительный эффект в долгосрочной перспективе, если он побудит палестинцев и других арабских лидеров признать, что, чем дольше они тянут с настоящим признанием существования Израиля и подписанием мирного договора, тем на меньшую выгоду от такого договора они могут рассчитывать". Источник: The New York Times