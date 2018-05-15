Час подстрекателей

Перенос американского посольства в Иерусалим ожидаемо привел к кровавым протестам, показавшим, что политика Трампа в отношении Палестины несет в себе огромные риски, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шмид. Действия Трампа подстрекают сторонников жесткой политики по обе стороны конфликта. Мира в ближайшем будущем не предвидится, считает он.

"В Израиле многие скажут, что люди в секторе Газа стали жертвами вводящей в заблуждение пропаганды "Хамаса". Что никто не должен был принимать участие в штурме пограничных укреплений, каждый виноват сам, и, конечно, у каждой страны есть право, даже обязанность, защищать свои границы. Это верно. Однако это маскирует то, что людьми движет абсолютное отчаяние, а у израильтян были и другие возможности обороны. Абсурдно думать, что высокотехнологичный Израиль, который "может все" и даже крадет у иранцев из-под носа их атомный архив, не был в состоянии использовать альтернативные способы сдерживания", - уверен Шмид.

Кровавый понедельник стал последним доказательством того, что новая политика Трампа в отношении Палестины несет в себе огромную опасность. Мирное решение конфликта кажется далеким как никогда. Трамп предоставил полную поддержку политике беспрерывной драматизации, обострения ситуации и унижения палестинцев, проводимой Нетаньяху. "Израильский премьер-министр торжествует. Сторонники жесткой политики ликуют, Трамп превращается в нечто мессианское. Многие видят в нем инструмент Бога, новое воплощение персидского царя Кира II, благодаря которому евреи смогли вернуться в Иерусалим, - отмечает журналист. - А дежурные подстрекатели видят для себя шанс. Они хотят Земли Израильской, от Средиземного моря по крайней мере до Иордана, и хотят этого сейчас. Политика Трампа является для них стартовым выстрелом для окончательной яростной консолидации земель".

Пора оставить всякую надежду? Определенно нет, продолжает автор. Желание Трампа играть с огнем может открыть новые перспективы. Возможно, униженные палестинцы найдут новых сторонников и призыв к созданию в Восточном Иерусалиме столицы Палестины снова зазвучит громче.

Правда, если посмотреть на политику Трампа и Нетаньяху в отношении Ирана, больших надежд питать не стоит. "Америка при Трампе считает себя не предводителем объединенного западного мира, а борцом за собственное господствующее положение. Для Израиля и палестинцев это плохой знак", - констатирует Шмид.