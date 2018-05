15 мая 2018 г. Дэвид Стерн, Джош Мейер | Politico Украинский политик, предложивший скандальный мирный план, появится у Мюллера на допросе "Украинский политик, который общался со сподвижниками Трампа по поводу противоречивого плана урегулирования конфликта между Украиной и поддерживаемыми Кремлем повстанцами, сообщил в понедельник, что его вызвали для дачи показаний перед большим жюри присяжных в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера", - пишет Politico. Андрей Артеменко рассказал изданию, что заседание намечено на пятницу. Он предположил, что его спросят о мирном плане, о котором он говорил с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном. "Я получил повестку на прошлой неделе", - сказал он Politico и добавил, что намерен подчиниться и явиться лично. "В феврале 2017 года The New York Times писала, что Артеменко связался с бывшим бизнес-партнером Трампа Феликсом Сатером, чтобы узнать, как ему довести до сведения администрации Трампа свой план установления мира на Украине. Сатер представил Артеменко Коэну, который оставил план в кабинете Майкла Флинна, на тот момент советника по национальной безопасности, сообщала NYT. Коэн это отрицал, заявляя, что выбросил документ", - напоминает издание. Новость вызвала скандал на Украине. Среди предложений была идея сдать Крым в аренду России на 50 лет в обмен на прекращение войны в Донбассе. Неофициальные усилия были направлены также на снятие с России санкций, наложенных Белым домом под руководством Обамы. "Показания Артеменко могут помочь команде Мюллера устранить пробелы с мирным планом, который Мюллер расследовал отчасти из-за роли в нем Коэна и Саттера, - они также сообща пытались запустить в Москве строительство под брендом Трампа в начале 2015 года", - отмечается в статье. План может представлять интерес для Мюллера еще и потому, что он появился вскоре после того, как Флинн по телефону обсуждал снятие санкций с российским послом. Коэн говорил The Washington Post, что на встрече Артеменко похвалялся тем, что власти России согласны с предложением. Артеменко заявил, что не разговаривал ни с одним российским чиновником и что предложение возникло во время консультаций с украинскими официальными лицами. Источник: Politico