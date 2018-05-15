Меркель требует выдачи визы для журналиста Хайо Зеппельта

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, правительство Германии считает неправильным решение Москвы объявить недействительной визу журналиста Хайо Зеппельта, передает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По данным германского МИДа, в настоящий момент по данному вопросу ведутся переговоры между послами обеих стран.

Ангела Меркель призывает Москву разрешить въезд журналиста на территорию России, сообщает издание.

По словам Зайберта, России как стране, принимающей чемпионат мира, не подобает "так очевидно ограничивать свободу прессы на глазах у всего мира". Пересмотра решения требует от Москвы и немецкий МИД. "Мы настоятельно выступаем за то, чтобы это решение было пересмотрено", - заявила представительница внешнеполитического ведомства Германии Мария Адебар.

По мнению Детлева Пильгера, представителя немецкой партии СДПГ по вопросам спорта, функционеры ФИФА "должны воспользоваться своим влиянием на российское правительство, чтобы Хайо Зеппельт и другие журналисты могли беспрепятственно вести репортажи из России", передает издание.

К ответственности призывает ФИФА и Союз немецких спортивных журналистов (VDS), говорится далее.

Для самого спортивного журналиста причина принятия такой меры очевидна. "Очевидно, обнаружение системы государственного допинга имеет такие большие последствия, что Россия считает, что необходимо принять подобные меры", - заявил Зеппельт. Ранее журналист сдвинул с мертвой точки раскрытие российского допингового скандала, сняв фильм "Тайны допинга: как Россия делает своих победителей", напоминает издание.