Когда 14 июня начнутся игры за звание чемпиона мира по футболу, мир должен увидеть, какой великолепной, гостеприимной и процветающей страной является Россия, пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Флориан Рац. Для этого сейчас убьют еще пару уличных собак. В Волгограде и Самаре быстро замаскируют тканью и плакатами грязные дома, слишком близко расположенные к сверкающим стадионам. На случай протестов против частичной блокировки интернета есть аресты. Избавиться нужно от всего, что некрасиво.

При этом именно та часть страны, которую нельзя спрятать от международных камер и от которой нельзя избавиться на раз-два, оставила недавно безнадежное впечатление: национальная сборная России из последних десяти игр выиграла только две - против Новой Зеландии и Южной Кореи, отмечает Рац.

Уже долгое время три составляющие формируют российский футбол: переоценка собственных сил, защита отечества и расточительство, пишет журналист. В 2010 году Сергей Фурсенко, будучи председателем РФС, заявил, что Россия должна победить на ЧМ-2018. При этом для большинства русских маленьким чудом будет уже выход России из группы, соперниками в которой будут Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

Когда-то в России прекратили выращивать выдающихся футболистов. В 2005 году для российской профессиональной лиги было введено ограничение на количество иностранных игроков, которое постоянно ужесточалось.

"То, что должно было привести к лучшему обучению, привело к стагнации. С одной стороны, отечественным игрокам не хватает конкуренции. С другой - футбольные клубы не инвестируют в подрастающее поколение. Вместо этого они заманивают лучших российских игроков настолько высокими суммами договоров, что они даже не рассматривают вариант попробовать свои силы за границей", - рассуждает автор.

"Об этих невероятных зарплатах российскому населению все чаще напоминают в "Инстаграм" - там российские футболисты показывают свои шикарные автомобили, вечеринки и отдых на пляжах Дубая, в то время как большинство россиян вынуждены перебиваться месячной зарплатой в 500-600 швейцарских франков. Это также не способствует лучшему пониманию скромных успехов футболистов на игровом поле", - говорится в статье.

При этом в российский футбол вливаются большие суммы государственных средств, которые затем исчезают. Почти все клубы российской высшей лиги получают дотации государственных или полугосударственных концернов. Так, по подсчетам Алишера Аминова, премьер-лига ежегодно получает около 1,4 млрд франков из государственных средств. "Они выбрасывают их в окно. Они тратят их не на подрастающее поколение, а на трансферы и зарплаты", - уверен Аминов.

Расточительными кажутся и расходы на большинство стадионов, на которых будут проводиться игры чемпионата. Так, стадионы в Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде и Саранске, вероятно, станут обузой - постройками ради престижа, которые спустя несколько матчей больше не будут использоваться, полагает Рац.

Тем не менее, многие россияне рады предстоящему чемпионату и международным фанатам. Никто не сомневается в том, что во время чемпионата в России не будет беспорядков и погромов - слишком большое значение имеет чемпионат в качестве престижного проекта Владимира Путина. Для него достаточно плохим будет уже быстрый выход из игры национальной сборной, пишет журналист в заключение.