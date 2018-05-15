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15 мая 2018 г.
15 мая 2018 г.

Ричард Спенсер | The Times

Посольство в Иерусалиме: новый подход Трампа усугубляет раскол

"Возможно, президент Трамп думал, что у него есть новый подход к примирению израильтян и палестинцев, однако вчерашние события выглядели угнетающе похожими на результаты усилий предыдущих американских администраций", - пишет Ричард Спенсер в The Times о вчерашних беспорядках в Газе.

Израильские солдаты стреляют на границе сектора Газа, и десятки людей умирают: это или что-то вроде этого было и раньше.

"По-видимому, Трамп надеялся, что, открыто выступив на стороне Израиля, он сможет изменить правила. Вместо того, чтобы быть посредником, он мог вступить в гущу событий и взять на себя роль организатора сделки, лично вовлеченного в происходящее. И он не считал проблемой то, что так он мог вызвать хаос: именно хаос привел Северную Корею за стол переговоров, так почему это не должно было сработать с палестинцами?" - говорится в статье.

"Поэтому Трамп послал Джареда Кушнера представить эти идеи кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, который, будучи авторитетом для арабского суннитского мира, должен был навязать эти идеи палестинцам", - пишет автор.

По слухам, продолжает Спенсер, Кушнер и ибн Сауд договорились, что палестинский президент Махмуд Аббас получит свое двухгосударственное решение, если согласится с израильскими требованиями в области безопасности, а в противном случае его заменят кем-то другим.

"Расставив влиятельных арабских деятелей за израильскими "красными линиями", Трамп наконец четко показал позицию Америки. Однако принц никогда официально не признавал, что были переговоры с Аббасом, а вчера показал, что при таком подходе всегда есть спойлер - то, что решат делать палестинцы", - говорится в статье.

Источник: The Times


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