15 мая 2018 г. Ричард Спенсер | The Times Посольство в Иерусалиме: новый подход Трампа усугубляет раскол "Возможно, президент Трамп думал, что у него есть новый подход к примирению израильтян и палестинцев, однако вчерашние события выглядели угнетающе похожими на результаты усилий предыдущих американских администраций", - пишет Ричард Спенсер в The Times о вчерашних беспорядках в Газе. Израильские солдаты стреляют на границе сектора Газа, и десятки людей умирают: это или что-то вроде этого было и раньше. "По-видимому, Трамп надеялся, что, открыто выступив на стороне Израиля, он сможет изменить правила. Вместо того, чтобы быть посредником, он мог вступить в гущу событий и взять на себя роль организатора сделки, лично вовлеченного в происходящее. И он не считал проблемой то, что так он мог вызвать хаос: именно хаос привел Северную Корею за стол переговоров, так почему это не должно было сработать с палестинцами?" - говорится в статье. "Поэтому Трамп послал Джареда Кушнера представить эти идеи кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману, который, будучи авторитетом для арабского суннитского мира, должен был навязать эти идеи палестинцам", - пишет автор. По слухам, продолжает Спенсер, Кушнер и ибн Сауд договорились, что палестинский президент Махмуд Аббас получит свое двухгосударственное решение, если согласится с израильскими требованиями в области безопасности, а в противном случае его заменят кем-то другим. "Расставив влиятельных арабских деятелей за израильскими "красными линиями", Трамп наконец четко показал позицию Америки. Однако принц никогда официально не признавал, что были переговоры с Аббасом, а вчера показал, что при таком подходе всегда есть спойлер - то, что решат делать палестинцы", - говорится в статье. Источник: The Times