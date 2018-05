15 мая 2018 г. Редакция | The Times Западные санкции начали бить друзей Путина по карманам, и это больно "Была какая-то ирония в новости, прогремевшей несколько дней назад, о том, что российского магната Олега Дерипаску обязали прекратить аренду трех частных самолетов, - отмечает редакция The Times. - Дерипаска, тесно связанный с Кремлем, - один из семи российских магнатов, вместе со своими компаниями попавших в прошлом месяце под американские санкции в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в американские президентские выборы и другую ее "злонамеренную деятельность" по всему миру". "На данный момент это крупнейшие из бизнесменов, попавших под санкции, и новые меры показали себя самыми зубастыми за все время с тех пор, как США и Европа впервые ввели санкции против россиян из-за украинского кризиса в 2014 году", - говорится в статье. "Использование Дерипаской роскошного транспорта - возможно, одна из причин, по которым он вообще попал в санкционный список. В феврале обнаружилось, что миллиардер и его эскорт-герл развлекали Сергея Приходько, российского заместителя премьер-министра, на яхте магната и обсуждали с ним американо-российские отношения", - указывают журналисты. Авторы напоминают, что Алексей Навальный назвал поездку политика на яхте аналогом взятки, а американское министерство финансов указало дачу взятки "правительственному чиновнику" как одну из причин внесения Дерипаски в санкционный список. В статье говорится, что Дерипаска все отрицает. "Однако санкции вынудили тех, кто ведет бизнес с Дерипаской, задуматься. Консалтинговая фирма лорда Мандельсона Global Counsel внезапно отказалась от планов работы с принадлежащей Дерипаске En+ Group (этой холдинговой компании принадлежит 48% "Русала")", - сообщают журналисты. "Введенные карательные меры перекрывают наказанным компаниям доступ к зарубежному кредитованию и делают ведение бизнеса с ними незаконным для американских предприятий. Они проявили себя как более вредоносные, чем предыдущие санкции, в связи с развернутыми зарубежными связями затронутых на этот раз компаний, - говорится в статье. - После того, как они были объявлены, компания Дерипаски "Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия - потеряла около 60% своей рыночной стоимости". "Он вернул три административных реактивных самолета Gulfstream, потому что санкции обязали его прекратить их аренду, как стало известно на прошлой неделе. В пятницу компания "Русал" признала, что санкции эффективны и что новые, возможно, "существенно неблагоприятны", - передают журналисты. В статье говорится, что от новых санкций также пострадал Виктор Вексельберг, наиболее известный за рубежом тем, что заплатил 100 млн долларов за коллекцию яиц Фаберже с целью вернуть их в Россию. Источник: The Times