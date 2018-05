15 мая 2018 г. Оливер Райт | The Times Предупреждение главы британской разведки адресовано ЕС, равно как и России Журналист Оливер Райт в британской газете The Times анализирует речь главы MI-5 Эндрю Паркера, произнесенную сегодня на контртеррористической конференции в Берлине. "Ясно, что на одном уровне это открытое предупреждение России. Но только чуть ниже поверхности комментариев Эндрю Паркера находится предупреждение и Европейскому союзу тоже", - указывает журналист. "Ссора из-за угрозы Брюсселя перекрыть Великобритании доступ к участию в секретных элементах спутниково-навигационной программы ЕС Galileo расстроила британскую сторону. Великобритания предоставляет немалую часть денег и знаний для работы программы, и никто не заинтересован в том, чтобы это прекратилось. Между тем именно этим угрожает теперь европейская сторона", - говорится в статье. "Правда в том, что никто в правительстве не считает, что ЕС хочет сворачивания взаимодействия в этой области. Однако есть опасения, что исходящая от Брюсселя риторика может стать самосбывающимся пророчеством, - сообщает Райт. - Вот о чем Паркер намеками говорит на публике, а более открыто - в конфиденциальной обстановке, в которой лучше всего работается спецслужбам". Источник: The Times